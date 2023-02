Cet homme de 28 ans est en couple avec... des ballons, avec lesquels il vit une relation intime

Un homme originaire d’Inde a avoué être en couple avec plusieurs ballons, avec lesquels il vit une vraie relation.

Aakash Majumdar est un homme âgé de 28 ans qui vit en Inde, à Mumbai et qui s’identifie comme « objectum sexuel ». Cela signifie qu’il est attiré par les choses sans vie, puisque le jeune homme est en couple avec… plusieurs ballons.

Crédit photo : Jam Press

Aakash entretient une relation intime avec ses partenaires gonflables et partage son lit avec eux. Au départ, il s’est simplement lié d’amitié avec ses ballons, jusqu’à ce que leur relation devienne plus profonde et affectueuse.

« J’aime leur présence et leur chaleur, je partage des sentiments intimes avec mes ballons et vice versa. J’embrasse mes ballons. Quand on est amoureux, on passe beaucoup de temps ensemble et on accepte toutes sortes de défauts. Tous les matins, je me réveille en disant bonjour et en embrassant mes ballons qui dorment à côté de moi », a déclaré Aakash.

Il est en couple avec des ballons

Aakash n’est pas proche de ses ballons uniquement dans son lit, puisqu’il les emmène souvent avec lui quand il part faire du shopping ou quand il se promène dans des parcs. Il y a deux ans, il a même décidé de demander ses ballons en mariage.

« Depuis que j’ai avoué mon amour pour mes ballons, ma vie a changé pour le mieux, a affirmé Aakash. Notre amour est si fort que je ne peux pas vivre sans eux. Je les aime tellement que je les ai demandés en mariage. »

Crédit photo : Jam Press

En raison de la nature fragile des ballons, il est déjà arrivé que d'anciens partenaires éclatent. Très peiné, Aakash leur a réservé un enterrement digne de ce nom. Aujourd’hui, il fait très attention à ses ballons et les tient loin des objets tranchants.