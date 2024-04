«Ce n'est pas juste» : elle a couché avec 300 personnes en un an et s'insurge contre le dégoût qu'elle provoque

Annie Knight, connue pour proposer du contenu érotique sur des plateformes en ligne, a choisi de dénoncer les jugements qu’elle recevait. Explications.

Stop aux préjugés et aux discriminations ! C’est le message qu’a notamment voulu faire passer Annie Knight, une australienne connue pour proposer du contenu érotique, sur des plateformes en ligne comme OnlyFans ou Mym.



Crédit : LoveDontJudge

La femme aux 300 partenaires

Alors qu’elle a fait une courte apparition dans l’émission Love Don't Judge, Annie Knight, a choisi de se confier sur ses activités, et sur les retombées que cela engendrait. La jeune femme a ainsi déclaré qu’en seulement un an, elle avait eu des relations intimes avec plus de 300 partenaires.

Elle a déclaré dans le show : “Je m'appelle Annie, les gens me jugent parce que j'ai couché avec 300 personnes l'année dernière, mais je m'en fiche. J'ai eu des réactions très mitigées à l'idée de coucher avec 300 personnes en un an”. Elle a ajouté : "Certaines personnes m'ont beaucoup soutenu, du genre 'vas-y, ma fille, tu es la meilleure, puis, la majorité des gens m'ont jugé, disant que je suis criblée d'IST. Que je ne suis pas en sécurité et que je suis dégoûtante.”



Crédit : Instagram @AnnieKnight

Annie Knight répond à ses détracteurs

Pourtant, malgré les attaques et critiques que la jeune femme reçoit, elle a tenu à faire passer un message. Et il faut dire qu’il a de quoi être inspirant : “Je ne laisserais pas le jugement que je reçois en ligne me déranger. Il y a définitivement une stigmatisation selon laquelle les femmes sont plus sexualisées, en comparaison, aux hommes.” Elle a finalement conclu : “Quelle est la différence entre un homme qui couche avec cinq personnes par jour et une femme qui couche avec cinq personnes par jour ? Je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'un homme le fait, on le célèbre et le traite de légende, mais quand une femme le fait, elle est insultée et ridiculisée. Ce n'est tout simplement pas juste."

Crédit : LoveDontJudge

Pour rappel, en 2023, Annie Knight avait fait le tour de la presse australienne. Elle avait été considérée comme “la femme la plus sexuellement active du pays”. L’année dernière, la jeune femme avait confié qu’elle générait plus de 250 000 dollars australiens par mois, soit environ 151 000 euros.