Cette entreprise française donne des congés aux employés qui choisissent de prendre le train plutôt que l'avion

En France, une entreprise offre des congés aux salariés qui choisissent de prendre le train plutôt que l’avion.

L’entreprise française Ubiq a trouvé un excellent compromis pour inciter ses employés à privilégier des modes de déplacement moins polluants que l’avion.

En effet, la société, qui répertorie les locations de bureaux, a décidé d’offrir des congés supplémentaires aux salariés qui prendront le train plutôt que l’avion. Pour ce faire, elle a créé des TTR (Temps de Trajet Responsable).

«Le TTR, ou temps de trajet responsable, est une incitation à privilégier les voyages plus responsables auprès des collaborateurs de notre équipe», explique l’entreprise sur son site internet.

Avant d’ajouter : «En sachant qu’un passager en avion émet 20 fois plus de CO2 par kilomètre qu’un passager en train, Ubiq a décidé d’inciter les collaborateurs à privilégier les trajets en train, bus ou covoiturage pour leurs voyages personnels en Europe, là où le trajet en avion aurait été le plus rapide».

Deux journées par an

Toujours selon le site web, «le collaborateur qui aura choisi un trajet plus responsable bénéficie d’une journée ‘’semi-off‘’ pour son trajet. Il/Elle est invité.e à travailler uniquement si c’est possible et quand il/elle en a la possibilité. Une connexion limitée permettra par exemple de répondre à quelques e-mails, de lire une étude ou de réfléchir à un sujet de fond. Puis de profiter pleinement de son week-end à impact carbone limité».

Les employés concernés peuvent prendre un jour de TTR tous les six mois, deux journées par an. Ils ont également la possibilité de les transformer en plusieurs demi-journées pour plus de flexibilité.

