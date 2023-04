Cette femme gagne une fortune en vendant ses coupures d'ongles, son cérumen et même un appareil intra-utérin usé

Rebekka Blue, une femme originaire de Caroline du Nord aux États-Unis, a trouvé l’astuce parfaite pour gagner un joli salaire mensuel. Sur TikTok, elle vend ses coupures d’ongles de pied et son cérumen.

De nos jours, il existe de nombreux réseaux sociaux permettant à des particuliers de gagner facilement de l’argent. Que ce soit sur TikTok ou OnlyFans, pour ne citer que ces plateformes, certaines personnes arrivent à trouver leur marché de niche.

À voir aussi

Crédit photo : TikTok / slutrepreneur

C’est la loi de l’offre et de la demande, alors si un produit se vend, c’est bien qu’il y a des personnes qui achètent. Et c’est peut-être ça le plus troublant. En tout cas, Rebekka Blue s’est fait une raison et a bien vite compris qu’elle pouvait vendre son corps.

Originaire de Caroline du Nord, elle était anciennement strip-teaseuse avant de se reconvertir en influenceuse sur TikTok. Au départ, elle vendait ses anciennes tenues de stripteaseuse.

Puis, elle a élargi son offre et vend désormais carrément des parties de son corps comme ses ongles de pieds, son cérumen, sa salive et des morceaux de peaux. Elle vend également la poussière de son aspirateur.

Crédit photo : TikTok /slutrepreneur

Elle vend même de la nourriture mâchée

Oui, vous avez bien entendu ! Et si elle a décidé de vendre cela, c’est parce que ça lui rapporte une petite fortune. Avec une communauté de 351 000 abonnés sur TikTok, elle se fait 2000 dollars par mois (soit plus de 1800 euros). Mais son produit le plus cher, et qui se vend très bien est son IUD, un appareil intra-utérin.

Crédit photo : TikTok /slutrepreneur

Dans une interview donnée au média NeedToKnow, elle prend beaucoup de distance avec son succès : “Je trouve ça marrant et aussi puissant que tout ce je touche ait autant de valeur”.

Selon elle, les objets les plus bizarres qu’elle ait dû vendre ont été ses ordures et notamment ses fournitures de toilettes. Pire encore, de la nourriture mâchée qu’elle a recrachée… On le répète : la loi de l’offre et de la demande.

Crédit photo : TikTok /slutrepreneur

Au vu de son succès, elle encourage naturellement les autres à faire de même et avoue que certains de ses amis ont commencé à emboîter le pas : “Au début, ils étaient choqués, comme n’importe qui sur internet, puis après certains se sont lancés. Tout ce que je vends est sûr et consenti”.