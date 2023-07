Cette femme est une «petite amie professionnelle», a plus de 3000 petits copains et gagne 35 000 euros par mois

Jenna Madison, âgée de 30 ans, cartonne sur la Toile. La raison ? Elle est devenue une “petite amie” professionnelle et touche plus de 35 000€ par mois.

Les affaires tournent pour Jenna Madison. À seulement 30 ans, la jeune femme est déjà millionnaire. Son job ? Se faire payer pour être la petite amie de plusieurs hommes. Elle est donc escort et partage des contenus érotiques sur la plateforme Onlyfans. Et cela lui rapporte gros.

Comme le précise The Daily Mail, qui a interrogé la jeune femme, Jenna a au total entre 2500 et 3000 petits amis et toucherait environ 1200€ par jour. Alors qu’elle avait beaucoup de problèmes d’argent lorsqu’elle avait 19 ans, la jeune femme a décidé de se lancer et de vendre ses services via des plateformes. Elle est désormais millionnaire et assure que ses parents la soutiennent dans son choix de vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenna Madison (@didshereallyomgg)

Une retraite anticipée

Quant à ses clients, elle leur apporte un véritable soutien émotionnel et une vraie connexion : "je leur parle comme une petite amie ordinaire. Ils peuvent se défouler sur le travail, les amis ou la famille, ou alors, ils recherchent une conversation plus sensuelle pour les aider à évacuer le stress. Nous avons aussi beaucoup de moments sexuels. Je suis toujours là pour eux quand ils ont besoin de moi.” La jeune femme assure qu’elle aussi en tire de bénéfices, au-delà de l’aspect financier : "Ce n'est pas une relation à sens unique, ces hommes me satisfont aussi émotionnellement et sexuellement, c'est vraiment du donnant-donnant."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenna Madison (@didshereallyomgg)

Jenna Madison affirme aussi que son métier peut être parfois être épuisant. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme compte plus de 150 000 abonnés et continue de cartonner. Elle prévoit de pouvoir prendre sa retraite dans cinq ans, soit à 35 ans.