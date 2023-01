À 24 ans, cette jeune femme assume d'être une ‘sugar baby' et partage sa vie avec un homme de 60 ans

La jeune femme de 24 ans admet être tombée amoureuse de Claudio, 60 ans, et assume parfaitement son statut de ‘sugar baby’, un terme péjoratif qui qualifie les jeunes personnes qui se font ‘entretenir’ par leur partenaire beaucoup plus âgé avec leurs richesses.

Semie Atadja, 24 ans, confie ouvertement aimer les « hommes riches ». La jeune femme est tombée amoureuse de Claudio, un sexagénaire fortuné, après leur rencontre sur une application de rencontres dédiée à ce genre de relation : Seeking Arragements.

Ensemble depuis six ans, les deux amoureux partagent désormais leur vie entre les États-Unis, où l’entreprise de Claudio est située, et la République Dominicaine où ils ont une maison secondaire.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage son quotidien fait de voyages et de train de vie chic. Forcément, sa relation avec un homme de 40 ans son aîné fait parler et provoque des réactions extrêmes.

« Mes amis étaient méfiants »

L’importante différence d'âge entre les amoureux a poussé les amis de Semie à se poser des questions : « Mes amis étaient méfiants, ils n'étaient pas sûrs de lui et avant notre premier rendez-vous, ils n'arrêtaient pas de me demander si j'étais sûre de vouloir le rencontrer parce qu'ils ne pensaient pas qu'il était digne de confiance », se souvient Semi pour le site Mirror.

Finalement, les amis et la famille de Semie sont tombés sous le charme de Claudio. « Maintenant, ils me soutiennent vraiment et réalisent que nous sommes amoureux ». Quant à ses détracteurs, Semie pense connaître la raison de leurs insultes : « Je pense juste que les gens sont envieux. Si vous pouviez vivre cette vie, parcourir le monde, qui ne le ferait pas ? ».

Du côté de Claudio, ses enfants et ses quatre petits-enfants s’entendent à merveille avec Semie. Cette dernière réfute les termes souvent associés avec l’expression ‘sugar baby’, comme « prostituée » , « escort girl », « travailleuse du sexe » … « Il s'agit seulement de sortir avec des hommes riches et de vivre des expériences que vous n'auriez pas avec quelqu'un du même âge que vous [...]. Tout le monde a un type et mon type est les hommes riches ! ».