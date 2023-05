Cette femme trompe son mari pour la plus révoltante des raisons et n'a aucun regret

Une femme mariée a mis au point un plan machiavélique pour donner naissance à un bébé «pas trop moche». Cette dernière entretient des relations sexuelles avec un homme correspondant à ses critères de beauté sans le moindre scrupule.

Nina est une femme mariée âgée de 38 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière sait ce qu’elle veut dans la vie : donner naissance à un bébé qui ne ressemble pas à son époux.

Pour ce faire, la trentenaire n’hésite pas à tromper sa moitié avec un homme qui correspond à ses critères de beauté, dans le but de donner naissance à un enfant qui n’héritera pas des défauts physiques de son mari. Dans un témoignage relayé par Yahoo!Life, la jeune femme dévoile les dessous de son plan machiavélique.

Crédit : Istock

Elle choisit le père parfait pour son futur enfant

Celle qui a épousé son compagnon par amour ne regrette pas sa relation. Le couple a commencé à traverser une période difficile et stressante pendant la pandémie de Covid-19. C’est dans ce contexte que Nina a découvert les défauts de son partenaire et de la famille de ce dernier. Une chose est sûre : ce constat a quelque peu freiné son envie de fonder une famille avec son mari.

«Et même si je veux que ce soit lui qui élève mon enfant, je n’ai pas très envie de me retrouver à avoir un enfant qui aura tous ses défauts. Qu’est-ce que je fais si je me retrouve avec une fille avec son grand nez ? Ou un enfant, fille ou garçon, avec la maladie de peau qu’ils ont quasiment tous ?», a déclaré la jeune femme.

Crédit : Istock

Face à cette situation, Nina a décidé de choisir le père parfait pour son futur enfant afin de lui donner les meilleures chances dans la vie : «J’ai cherché un homme qui avait les mêmes caractéristiques que mon mari. Un brun, pas trop grand, avec des yeux verts. Je l’ai fait parce que je voulais que l’enfant lui ressemble».

«Dès que le test est positif, j’arrête de le voir»

Au total, Nina a mis deux mois avant de trouver le candidat idéal. Elle n’a pas hésité à lui raconter qu’elle prenait la pilule pour avoir des relations sexuelles sans préservatif.

Depuis, Nina fait tout son possible pour tomber enceinte rapidement de son amant : «Dès que le test est positif, j’arrête de le voir. Je ne veux pas avoir à m’expliquer et je ne suis pas amoureuse de lui, donc je sais que ce ne sera pas difficile».

Crédit : Istock

À la maison, elle entretient toujours des rapports sexuels non protégés avec son mari : «Je me dis que si je tombe enceinte de lui plutôt que de mon amant, ce sera un coup du destin et je n’irai pas contre. Au moins, je donne une chance à mon enfant. Pour moi, ce n’est pas si grave que ce soit son enfant biologique ou pas. Je veux juste devenir mère et construire une famille avec lui», a confié l’autrice du message.

Avant d’ajouter : «S’il y avait un autre moyen, je l’aurais choisi. Je ne dis pas que je ne prends aucun plaisir, mais je n’en prends pas à voir un autre homme, à avoir un secret. J’ai même hâte que ce soit fini».