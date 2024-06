Cette fratrie de 6 sœurs vient de décrocher un record du monde impressionnant

Une famille américaine bat officiellement le record du monde de la plus vieille fratrie du monde.

Norma Jacob, 101 ans, Lorene Kollmeyer, 98 ans, Maxine Cole, 97 ans, Doris Griffith, 94 ans, Margaret Norton, 90 ans, et Elma Jennings, 88 ans, forment une fratrie pas comme les autres.

Et pour cause : ces six sœurs originaires du Missouri (États-Unis) ont battu le record d’âge de la fratrie de six comptant tous ses membres en vie, selon le Guinness World Records. Comme le précise Good Morning America, elles cumulent l’âge de 570 ans.

Crédit Photo : Facebook

Dans une interview accordée au média américain, Maxine Cole a révélé que l’idée de se porter candidate au titre lui avait été soufflée par son neveu Dean, le fils de sa sœur ainée Norma.

Pour participer au concours, les sœurs ont dû présenter plus de 100 documents, dont des actes de naissance et de mariage, des dossiers scolaires et des photographies pour prouver leur âge.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fratrie est fière d’avoir décroché un record du monde : «Nous nous sentons tellement bénies que cela se soit produit. Cela nous a ouvert un nouveau monde », a expliqué la nonagénaire.

Crédit Photo : Dean Jacob

Une enfance heureuse

Maxine et ses sœurs ont grandi pendant la Grande Dépression et ont vécu ensemble de nombreux événements marquants. Les filles sont toujours restées très proches :

«Nous avons une relation merveilleuse. Nous avons toujours été proches», a déclaré la porte-parole de la fratrie.

Avant d’ajouter : «Au fil du temps, certaines d’entre nous ont quitté la ville. J’ai vécu dans le Missouri toute ma vie. Trois de mes sœurs vivent aussi ici. Et nous entendons très bien».

Crédit Photo : Notley Hawkins

Crédit Photo : Doris Griffith jeune / Notley Hawkins

Selon ses dires, ses parents ont fait en sorte que toute la fratrie s’entende à merveille : «Ils nous ont appris à respecter la règle d’or : être gentil avec les autres (…) Et, en fait, dans notre vie quotidienne, nous avons essayé de le faire (…) C’est une chose merveilleuse. Nous avons eu des parents merveilleux».

Crédit Photo : Notley Hawkins