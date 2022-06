Cette jeune femme était triste que son petit ami ne rencontre jamais sa mère décédée, avant de découvrir que c'était déjà fait

Lorsqu’on est amoureux et épanoui avec son/sa partenaire, on a envie que tout le monde le sache. Malheureusement, il arrive que des proches disparaissent avant de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle.

Crédit : Leah Menzies

Et c’est justement ce qui est arrivé à Leah Menzies, qui du haut de ses 18 ans n’a pas pu partager son bonheur avec sa maman. En effet, cette dernière est décédée quand Leah n’avait que 7 ans et n’a donc jamais eu la chance de rencontrer le petit ami de la jeune femme, Thomas McLeodd. Mais contrairement à ce que pensaient les deux tourtereaux au premier abord, Thomas a fait déjà eu l’opportunité d’avoir affaire à la mère de Leah lorsqu’il était âgé de seulement 3 ans. Et pour cause, elle était son institutrice à la maternelle.

Le couple, qui sort ensemble depuis sept mois, s'en est rendu compte lors d'une visite dans la maison de la famille McCleodd. Alors que Leah rencontrait sa belle-famille pour la première fois, la maman de Thomas a insisté pour lui montrer une photo de son fils faisant une grimace. Et qu’elle ne fut pas la surprise du jeune homme quand il a reconnu sur le cliché le visage de sa maîtresse de classe comme étant celui de la mère de sa petite amie.

@speccylee Found out through this photo in his photo album. A moment straight out of a movie ? iris - ?

La jeune femme a immortalisé ce moment fort en émotions avec son smartphone, avant de le poster sur TikTok. « Je pensais que ma mère ne rencontrerait jamais mon petit ami » a-t-elle écrit sur la vidéo. L’extrait la montre elle et Thomas ensemble, puis fait un zoom sur la photo de la classe de maternelle. « Il a ouvert l'album et soudain, il a dit : ‘oh mon Dieu, oh mon Dieu’, encore et encore. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était si dramatique » a déclaré Leah Menzies à nos confrères de Today.

De toute évidence, Leah a finalement trouvé un grand réconfort dans le fait de savoir que même si sa mère n'est plus là, elle a déjà rencontré Thomas dans sa vie. Et même mieux, elle a contribué à faire de lui la personne qu'il est aujourd'hui, au moins en partie. Il était très important pour la jeune que sa mère accepte son partenaire et quelque part, le fait qu’elle l’ait connu dans le passé vient remplir ce critère à ses yeux.

Crédit : speccylee / TikTok

Crédit : speccylee / TikTok

Une rencontre totalement improbable

« C’est incroyable qu'elle l'ait connu. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle était debout avec mon futur petit ami et qu'elle n'en avait aucune idée » a déclaré Leah Menzies. Comme il n'avait que 3 ans, Thomas n'a aucun souvenir de la mère de sa petite amie, mais sa propre maman se souvient d'elle comme étant « gentille et vraiment douce ». Dans la légende de la vidéo, elle a déclaré que découvrir le lien entre son petit ami et sa mère était « tout droit sorti d'un film » et on peut aisément comprendre ce point de vue tant leur histoire est improbable. D'ailleurs, le TikTok est devenu très viral et a été vu plus de 40 millions de fois !

