Elle a passé 50 entretiens d'embauche... mais affirme que son corps de rêve l'empêche de trouver un emploi

Montage montrant Alê Gaúcha

La jeune femme, qui cherche à devenir nounou, regrette que les recruteurs ne voient rien d’autre que son physique.

De nos jours, il est compliqué de trouver un emploi. Cette jeune brésilienne de 21 ans peut en témoigner. Alê Gaúcha a obtenu 50 entretiens pour des emplois sans jamais avoir été embauchée.

La jeune femme a écumé toutes les annonces pour un poste de nounou depuis qu’elle a terminé sa formation en garde d’enfants il y a trois ans. Mais jamais personne ne l’a rappelée.

« J'y allais avec confiance, je présentais mes certificats, je parlais de tout ce que j'avais appris, mais personne ne me répondait jamais », explique Alê Gaúcha dans les colonnes de NeedToKnow.

« Au début, je pensais que c'était dû au manque d'expérience, mais après tant de tentatives, j'ai commencé à croire que la raison était autre », pense-t-elle.

Des refus à cause… de son physique

Alê Gaúcha posant sur la plageCrédit photo : @ale_gaucha/ Instagram

Alê Gaúcha croit que tous ces refus sont dus à son physique avantageux. Il faut dire que la jeune brésilienne affiche une apparence peu courante dans le domaine de la garde d’enfants. Selon elle, les recruteurs sont incapables de voir au-delà de son apparence.

« Je voulais montrer mon côté professionnel, mais il semblait que personne ne pouvait le voir », regrette-t-elle.

Alê Gaúcha sur InstagramCrédit photo : @ale_gaucha/ Instagram

Alors sans emploi, Alê Gaúcha a commencé à publier des photos d’elle sur les réseaux sociaux. D’après le New York Post, son nombre d’abonnés a rapidement explosé, atteignant maintenant 235 000. Aujourd’hui, la Brésilienne est créatrice de contenu et gagne de l’argent grâce à ses photos. Elle affirme que c’est une « activité enrichissante » même s’il ne s’agit pas de son plan initial.

« Même si je ne pratique plus [le métier de nounou] aujourd'hui, la nounou que j'étais autrefois est toujours là. Je me sens toujours liée à cette expérience, car je m'y suis investie et je m'y suis préparée. D’un côté, je cherchais la stabilité, de l’autre, j’ai trouvé la liberté », se réjouit-elle.

