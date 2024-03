«Du génie !» : la plaque d'immatriculation ingénieuse de cet automobiliste fait sensation

Sur Facebook, un internaute a partagé la photo d’une plaque d’immatriculation qui a rapidement trouvé son audience. Quand on comprend l’anglais, difficile de louper la raison de ce buzz soudain.

Imaginez-vous sur la route, en train de conduire tranquillement, et voilà votre regard distrait pas une inscription originale sur... la plaque d’immatriculation d'un véhicule. Scène qu’il est aussi possible de vivre lorsque vous marchez tout simplement dans la rue, ou quand vous êtes à l’arrêt à un feu tricolore.

Il peut arriver parfois que l’immatriculation sur certaines plaques soit semblable à des jeux de mots et de chiffres, qui peuvent prêter à sourire. En effet, il vous est sûrement déjà arrivé de voir les lettres “WC” ou encore “DP”, dont les initiales font inévitablement penser à certaines choses intimes.

En Australie, un certain Jeffrey a clairement trouvé le graal des plaques d’immatriculation et s’est empressé de l’immortaliser pour le partager sur une page Facebook humoristique dédiée à ce genre de trouvailles.

La plaque d’immatriculation, repérée sur le parking d’un centre commercial à Perth, comporte la série de chiffres et de lettres suivante : 370HSSV. Jusque-là, rien de bien d’anormal mais quand on y regarde de plus près, à l’envers, on ne peut s’empêcher de lire un mot bien connu des anglophones.

Une immatriculation à lire d’un autre angle

Non seulement il faut retourner les lettres et les chiffres, mais également lire à partir de la fin. Ainsi, le “V” retourné ressembler à un A, suivis des “S” et du “H” qui ne changent pas. Le chiffre 0 peut aisément former un “O”, tandis que les chiffres “7” et “3”, prennent la forme d’un “L” et d’un “E”.

Combinez toutes ces lettres métamorphosées et vous obtenez “asshole”, un terme anglais désignant familièrement l’orifice anal. Un “trou du c…”, si vous préférez pour une traduction plus fidèle.

Évidemment, à la découverte d'un tel calembour, les internautes ont été unanimement hilares et beaucoup se demandent si le propriétaire est au courant, ou même s'il était à l'origine de ça. On en connaît certains qui auraient changé direct, tellement c’est évident.

Quoiqu’il en soit, ça ne doit pas être facile d’avoir cette étiquette sur lui quand il se retrouve au volant, surtout s’il conduit mal car les autres usagers n'hésiteront pas à l’appeler par… sa plaque d’immatriculation.