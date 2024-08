Mesurant «2,13m», cette star d'OnlyFans explique pourquoi elle fait travailler toute sa famille sur la plateforme de charme

Marie Temara, 28 ans, est une créatrice de contenus sur OnlyFans qui s’est positionnée comme une influenceuse pour les personnes de grande taille, affirmant que sa famille est la plus grande d’internet. Mais des doutes sur ces affirmations subsistent.

Pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, certaines personnes seraient prêtes à tout ! Même à mentir sur leur taille ! C’est ce que reprochent de nombreux internautes à Marie Temara, une créatrice de contenus américaine âgée de 28 ans. Elle rassemble une communauté de 2 millions d’abonnés sur Instagram et 2,3 millions d’abonnés sur TikTok.

Crédit photo : Instagram / marietemara

En 2021, elle décide de se lancer sur OnlyFans pour y proposer du contenu pour adultes. Un choix de vie qui lui a valu un licenciement de son travail en tant que comptable après que son employeur ait découvert le pot aux roses. Ce licenciement a été une bénédiction pour Marie Temara qui s’est rendue compte qu’elle gagnait plus d’argent en une journée grâce à des photos intimes.

Aujourd’hui, elle affirme gagner environ 730 000 euros par mois grâce à son activité sur OnlyFans. Un choix de carrière payant !

Crédit photo : Instagram / marietemara

Cependant, au-delà de son contenu pour adultes, c’est surtout son identité qui pose problème. En effet, Marie Temara a fait son buzz en devenant un symbole de féminité pour les personnes de grande taille.

Elle affirme mesurer 2,13m et fait même participer sa famille à ses contenus, même sur OnlyFans. Dans sa description, elle évoque même “la plus grande famille d’internet” car sa mère et ses frères sont aussi très grands.

“Nous sommes la famille la plus grande sur ce site. Ma mère, mon père et mes frères sont tous dessus. Nous vivons tous sur la même propriété et nous faisons tous des TikTok et travaillons ensemble”.

La vérité sur sa taille remise en question

S’il est courant de voir des influenceurs faire participer des membres de leurs familles sur Instagram ou TikTok, c’est très rare, voire unique, sur OnlyFans. Grâce à ses revenus, ses parents ont pu prendre leur retraite tandis que Marie a acheté une immense propriété où elle vit avec sa famille.

Crédit photo : TikTok / marietemara4.0

Malgré son succès, Marie Temara est la cible d’accusations très sérieuses sur les réseaux sociaux. En effet, elle serait loin de mesurer 2,13 m comme elle le prétend. Dans une vidéo sur TikTok, elle dit même que sa mère mesure 2,26 m alors que la femme la plus grande du monde, Rumeysa Gelgi, mesure 2,15 m.

En fait, la vérité serait toute autre. Sur Reddit, des internautes bien informés ont retrouvé des anciennes vidéos de la jeune femme qui affirmait mesurer 1,88 m, se plaignant déjà d’être trop grande pour trouver l’amour. Elle serait même la plus petite de sa famille, quand son père mesure 1,91 m, sa mère 1,95 m, et ses deux frères 2,05 m et 2,08 m. Au mois d'avril dernier, Marie Temara confiait au média Daily Mail qu'elle mesurait... 1,88 m et qu'elle avait enfin trouvé son "petit roi".

Crédit photo : TikTok / marietemara4.0

Selon ces internautes, c’est en voyant sa popularité croître au fil des années que Marie Temara a commencé à mentir sur sa taille, et celle des membres de sa famille. Des mensonges qui semblent avoir payé !