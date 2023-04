Cette femme mesure 1m88 et affirme que sa grande taille l'empêche de trouver l'amour

Avec ses 188 centimètres, cette Américaine âgée de 28 ans affirme que sa taille l’empêche de trouver l’amour.

Crédit Photo : Jam Press / Marie Temara

À voir aussi

Marie Temara, 28 ans, ne passe pas inaperçue dans la rue. Il faut dire que cette Américaine originaire de Floride mesure 1m88. Elle est persuadée que sa taille l’empêche de trouver l’amour.

Dès son plus jeune âge, Marie a subi du harcèlement, de la stigmatisation et des remarques déplacées. Au cours de son adolescence, plusieurs personnes lui auraient affirmé qu’elle ne «pouvait pas être grande et féminine».

Face à cette situation, elle a fait le choix de se battre contre les préjugés, mais ce combat s’avère plus difficile que prévu.

Crédit Photo : Jam Press / Marie Temara

Elle prend sa revanche en se débarrassant des préjugés

Celle qui travaille en tant que mannequin grande taille en assez d’entendre que les «hommes doivent être plus grands que les femmes dans une relation». Ce critère l’a malheureusement poussée à paraître plus petite pour pouvoir se mettre en couple.

Crédit Photo : Jam Press / Marie Temara

Récemment, Marie a décidé que la taille n’avait pas d’importance : «J’ai commencé à sortir avec des hommes plus petits que moi (…) Mais il est encore difficile de trouver quelqu’un qui accepte que je sois plus grande que lui», a-t-elle indiqué à un média local.

Aujourd’hui, la jeune femme, qui pèse plus de 90 kg, a confiance en elle : «Je suis fière de ma taille et de mes courbes(…) Je suis devenue ultra-féminine», a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Jam Press / Marie Temara

Une belle revanche pour Marie, qui reçoit de plus en plus de commentaires positifs sur sa taille : «Certaines personnes complimentent mes longues jambes».

«J'espère juste inspirer les autres et leur montrer qu'être grand et différent est beau et qu'il n'y a pas de quoi avoir honte», a-t-elle conclu.