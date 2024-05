Dans cette région du monde, les femmes de ménage gagnent jusqu'à 138 000 € par an

Il existe un endroit dans le monde où être femme de ménage peut rapporter gros, très gros. Focus.

Les plus riches ne s'embarrassent plus des contraintes et partent bien souvent du principe qu'avec leur argent, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, sans se préoccuper des choses qui fâchent. Quand on a les moyens, il est en effet tentant de tout déléguer pour ne plus avoir à s'occuper des tâches les plus ingrates et se consacrer ainsi uniquement à son petit confort personnel.

C'est pourquoi les familles aisées ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de se débarrasser des contraintes, y compris pour que leurs maisons soient propres et impeccables.

Dans certaines régions du monde, les personnes fortunées dépensent ainsi des sommes faramineuses pour s'offrir les services d'un personnel de maison compétent. C'est notamment le cas en Floride (États-Unis), où certaines femmes de ménage peuvent gagner jusqu'à... 138 000 euros par an, soit 11 500 euros par mois.

Crédit photo : iStock

Palm Beach, l'eldorado pour les femmes de ménage qui peuvent gagner jusqu'à 138 000 € par an

Cet eldorado, c'est Palm Beach, une ville située en périphérie de Miami, connue pour abriter des quartiers luxueux où résident des personnes fortunées et autres célébrités. Depuis quelques années, cette localité prisée a attiré de plus en plus de riches, fuyant notamment la fiscalité élevée de villes comme New York.

L'étonnante conséquence de cette migration massive de familles aisées est la forte demande de personnel de maison. Selon la chaîne américaine CNBC, les agences de recrutement ont ainsi vu la demande de majordomes, mais aussi de femmes de ménage, de nounous, de chefs cuisiniers, de chauffeurs ou encore de personnel de sécurité exploser ces dernières années.

Crédit photo : iStock

Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette très forte demande a provoqué une pénurie de femmes de ménage, qui s'arrachent désormais à prix d'or, car ces dernières sont de plus en plus convoitées par les riches propriétaires de manoirs, villas de luxe, ou encore complexes touristiques.

« Les hôtels, les centres de villégiature et les entreprises se disputent également le personnel de nettoyage. Résultat : Le salaire type des femmes de ménage est passé d'environ 25 dollars de l'heure en 2020 à 45 ou 50 dollars de l'heure aujourd'hui, selon certaines agences », précise CNBC.

« Je place du personnel depuis 30 ans et je n'ai jamais rien vu de tel (...) Nous avons assisté à un boom suite à la relocalisation des gens, notamment à Palm Beach et à Miami », constate April Berube, fondatrice de l'agence Wellington, qui place du personnel de maison à Palm Beach, Miami, mais aussi New York et dans d'autres villes.

Crédit photo : iStock

La situation est telle qu'aujourd'hui, les femmes de ménage avec une certaine expérience dans le luxe peuvent gagner des salaires allant de 120 000 dollars (110 823 euros) à 150 000 dollars (138 529 euros) par an. Des rémunérations colossales assorties de nombreux avantages sociaux.

« Pour les femmes de ménage, c'est merveilleux », se réjouit April Berube, laquelle déplore toutefois « une grave pénurie » qui s'avère « difficile » à endiguer.