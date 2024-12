Ce YouTubeur fait découvrir l'intérieur d'un immeuble où 300 personnes vivent sans jamais en sortir

En Alaska, la ville de Whittier abrite environ 300 habitants qui résident tous dans le même immeuble. Un YouTubeur est allé à leur rencontre pour découvrir leurs conditions de vie.

À quoi ressemble la vie d’un habitant enfermé dans un immeuble ? C’est ce qu’a voulu découvrir la chaîne Seek Discomfort en allant enquêter à Whittier, une ville située dans l’Alaska.

La particularité de cette ville est que tous ses habitants, qui sont environ 300, vivent dans le même immeuble appelé les “Begich Towers”. La ville est d’ailleurs surnommée “la ville sous un toit” tandis que l’immeuble n’est accessible que par un tunnel, ce qui contraint ses habitants à y rester enfermés quasiment 24h sur 24.

Sur Reddit, un ancien habitant de l’immeuble avait décrit l’expérience comme “surréaliste”, confirmant que les résidents ne pouvaient pas sortir comme ils le souhaitent :

“Ne pas pouvoir partir quand on le souhaite est vraiment un sentiment étrange. Ils ferment complètement le tunnel et de 22 heures à 5 heures du matin, vous ne pouvez ni entrer ni sortir de la ville. C'est une communauté très unie, et des gens nous demandaient constamment d'où nous venions.”

Crédit photo : YouTube/Seek Discomfort

Dans sa vidéo, le YouTubeur livre quelques informations sur cet immeuble hors du commun qui comporte tout ce dont les gens ont besoin pour leur éviter de sortir. Hautes de 14 étages, les tours Begich ont été construites en 1957 pour être adaptées au grand froid de l’Alaska.

Un immeuble à usage militaire transformé en bâtiment résidentiel

Elles étaient initialement conçues pour un usage militaire pour abriter des ingénieurs de l’armée américaine. Seulement voilà, cette utilisation militaire n’a duré que quelques années avant d’être abandonnée dans les années 60. C’est finalement en 1972 que l’immeuble change de nom, de “Buckner Building” à “Begich Towers Condominium”, et épouse son renouveau en devenant un lotissement civil.

Crédit photo : Ron Niebrugge

À l’intérieur des tours, on y trouve notamment une épicerie locale, une école, une église, un distributeur automatique de billets, un commissariat de police, un cabinet médical et un bureau de poste. Selon le YouTubeur, l’endroit ressemble plus à un abri antiatomique qu’à un bâtiment résidentiel tandis que le tunnel relie les résidents à l’école.

En rencontrant différents résidents, le YouTubeur a indiqué que la plupart semblaient amicaux quand d’autres l’étaient moins à la vue de la caméra. Il a notamment interviewé une certaine June, qui habitait auparavant sur un bateau avant de s’installer dans cet immeuble.

Crédit photo : Ron Niebrugge

Elle y vit depuis 40 ans et ne cache pas son plaisir, précisant que l’un des avantages est de pouvoir observer les aurores boréales, visibles au sommet des montagnes entourant les tours.

Cet immeuble où les gens vivent en autarcie nous rappelle la fourmilière humaine, située en Russie, où près de 20 000 personnes vivent dans le même bâtiment sans jamais en sortir.