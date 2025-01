Découvrez Aria, un robot incroyablement expressif qui pourrait devenir votre petite amie... pour 170 000 euros

Pour apporter de la compagnie aux personnes qui se sentent seules, la société de robotique Realbotix a créé Aria, un robot haut de gamme plein d’émotions et d’expressions.

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle se développe de plus en plus, ce qui inquiète certains scientifiques. En effet, selon un expert, l’IA pourrait détruire l’humanité dans seulement deux ans. Si l’intelligence artificielle nous effraie, c’est également le cas des robots, qui pourraient prendre une grande place dans notre quotidien d’ici quelques années, notamment dans notre intimité.

Récemment, Elon Musk a été photographié en train d’embrasser une femme robot, ce qui a affolé des internautes. En plus de cela, une étrange prédiction a affirmé que les femmes auront plus de sexe avec les robots en 2025, ce qui montre à quel point l’intelligence artificielle pourrait bouleverser nos vies.

Si pour le moment l’intelligence artificielle n’a pas été développée dans ce but, un nouveau robot pourrait apporter de la compagnie aux personnes qui souffrent de solitude.

Crédit photo : CNET / YouTube

Un robot émotionnel haut de gamme

Ce robot a été créé par la société Realbotix qui a récemment présenté Aria, un modèle haut de gamme. Selon Unilad Tech, Aria possède une “mobilité corporelle avancée”, ce qui signifie qu’elle est capable d’effectuer des mouvements et des gestes physiques “plus humains”. Elle peut notamment bouger ses yeux et sa bouche grâce aux 17 moteurs qui animent son visage. Aria peut aussi maintenir un contact visuel avec son utilisateur, le reconnaître et se souvenir de lui, mais aussi s’adapter à ses comportements.

MEET ARIA - THE FEMALE COMPANION ROBOT BY @RealbotixCorp #aria #realbotix #ces2025 #ces pic.twitter.com/oKh4Ggfb6O — Dominic DiTanna (@dominicditanna) January 9, 2025 "Nous l'amenons à un niveau différent que personne d'autre ne fait vraiment. Cela peut être comme un partenaire romantique. Il se souvient de qui vous êtes. Il peut agir comme un petit ami ou une petite amie. Si vous avez déjà vu le film Her, nous essayons de faire cela. Nous pensons que nous avons les robots les plus réalistes au monde en termes d’apparence", a expliqué Andrew Kiguel, le PDG de Realbotix, à Forbes.

Crédit photo : CNET / YouTube

En plus de cela, vous pouvez totalement personnaliser Aria en changeant sa coiffure, la couleur de ses cheveux ou encore les traits de son visage. Plus expressive et émotionelle que les autres robots, elle a été conçue pour tenir compagnie aux personnes seules, mais pas pour l’intimité physique. Aria pourrait également être utilisée comme assistante dans certains domaines comme l’éducation, la recherche, les soins de santé et le divertissement.

Pour se procurer ce robot pas comme les autres, il faudra mettre le prix. Comptez 12 000 euros pour une version basique et jusqu’à 170 000 euros pour la version avancée, avec toutes les compétences émotionnelles et réalistes du robot. Bien que la conception de ce robot soit une prouesse technologique, elle inquiète aussi de nombreuses personnes effrayées par l'avancée de l'intelligence artificielle.

"Au début, je pensais que c'était réel. Et elle ressemble à quelqu'un dont je n'arrive pas à me souvenir", "Dérangeant est un euphémisme", "Je trouve fou que les gens soient si à l’aise avec ça. C’est vraiment flippant", ont commenté les internautes. Et vous, qu'en pensez-vous ?