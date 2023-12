Vidéo : des araignées volantes immortalisées dans l'Indre, une scène rarissime

Un phénomène peu documenté a été filmé dans l'Indre, donnant lieu à un spectacle rarissime.

Les araignées font très souvent l'objet de phobies qui les rendent impopulaires, à tel point que certains ne veulent pas en entendre parler comme s'il s'agissait de monstrueuses créatures. Pourtant lorsque l'on s'intéresse à la vie de ces mystérieux arthropodes, on s'aperçoit qu'ils sont bien plus fascinants qu'on ne le pense.

Croyez-le ou non, mais les araignées gagnent en effet à être connues.

Crédit photo : iStock

Des araignées volantes dans le parc naturel de la Brenne ?

Une récente vidéo témoignant d'un aspect méconnu du comportement des araignées a par exemple fait son petit effet sur les réseaux sociaux.

Publiée le 1er décembre sur la page Facebook du Parc naturel régional de la Brenne, cette séquence capturée par le cinéaste animalier Patrick Luneau montre ainsi le drôle de ballet exécuté par de minuscules araignées se déplaçant de manière curieuse.

Sur les images, on peut voir un étang entièrement recouvert de toiles blanchâtres, alors que le soleil se couche à l'horizon. Un phénomène assez incroyable qui est dû à « une importante concentration de fils de soie émise par les araignées en même temps », indiquent nos confrères de la Nouvelle République.

On apprend également que ces arthropodes « grimpent sur les supports végétaux du secteur », et « pointent leur abdomen vers le haut, dévident leur fil », dès qu'ils sont en hauteur. Une technique stupéfiante qui permet aux araignées de « s’envoler et de parcourir jusqu’à un kilomètre », donnant ainsi l'impression qu'elles peuvent voler.

Ce phénomène, que l'on appelle « ballooning » (voir vidéo ci-dessus), est rarissime et en être témoin comme Patrick Luneau est un véritable privilège. Ce dernier a pu l'observer il y a un an alors qu'il se trouvait à seulement 200 mètres de chez lui. Ce jour-là, il a rapidement compris que ces araignées étaient menacées par une montée des eaux de l'étang et qu'elles devaient donc s'adapter et réagir.

« Lorsque je suis tombé dessus, je me suis dit “Il ne faut pas que je me rate ! ”(...) C’était une heure ou deux avant le coucher du soleil… Donc, je suis retourné chez moi, et je suis revenu en vitesse avec un drone, un gros téléobjectif, un objectif macro et un grand-angle pour immortaliser cette scène que j’ai filmée pendant une heure environ. J’avais l’impression d’être saint Pierre sur son nuage ! », raconte ainsi l'intéressé, bien conscient d'avoir été le témoin privilégié d'un phénomène aussi rare que fascinant.

Une scène comme seule la nature peut nous en offrir.