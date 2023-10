Deux mamans divorcées achètent une maison à 800 000 dollars ensemble et deviennent des conjointes platoniques

Dans le Maryland, deux mères de famille ont pris une décision surprenante juste après leur divorce. Il semble qu'aujourd'hui, leur style de vie s'inscrive dans une nouvelle tendance.

Les deux mamans célibataires ont démarré une nouvelle vie dans la maison qu'elles ont achetée ensemble

Fraîchement divorcées, deux mères américaines ont décidé d'acheter une maison d'une valeur de 835 000 dollars dans le Maryland. Bien décidées à changer de vie, elles ont emménagé dans ce quadruplex pendant la pandémie de Covid.

Avec leurs enfants respectifs, ces deux femmes se décrivent à présent comme des conjoints platoniques. En quoi consiste cette relation exactement ?

Ce mode de vie leur permet de bénéficier d'un soutien mutuel au quotidien

En prenant cette décision, des deux femmes ont eu une idée plutôt originale, mais aussi très pratique selon elles. Car quotidiennement, elles se soutiennent en se partageant la garde de leurs enfants, par exemple. De plus, en associant leurs moyens financiers, elles ont pu acheter une maison suffisamment grande pour accueillir tous leurs bambins.

Ce mode de vie, ces deux mères de famille ne l'ont pas inventé. En effet, il existait déjà avant la pandémie de Covid et portait même un nom. Momune, c'est ainsi que l'on désigne un logement accueillant des mamans célibataires.

Holly Harper et Herrin Hopper sont des amies de longue date. Si elles ont fait le choix de se lancer dans cette aventure à deux, c'est pour profiter d'un soutien mutuel. En résidant dans la même maison, ces deux mamans divorcées peuvent partager toutes les responsabilités liées à l'éducation des enfants.

De plus, seules, elles n'auraient peut-être pas pu devenir propriétaires de leur logement.

Crédit photo : iStock

La "maison des sirènes" accueille aussi un locataire

Récemment, ces deux femmes, s'inscrivant dans une tendance en phase de démocratisation aux États-Unis, ont été interviewées par le "New York Times". Aux journalistes, elles ont expliqué qu'elles souhaitaient, plus que tout, voir leurs enfants en sécurité tout en bénéficiant d'un soutien pour leur éducation. Les mamans ont également ajouté que pour parvenir à cet équilibre, il leur fallait devenir propriétaire.

Et pour elles, la solution qui s'est imposée naturellement, c'était le partage. Ainsi, elles ont acheté cette magnifique demeure ensemble et y cohabitent depuis plus de trois ans. Au premier étage, une maman vit avec sa fille de dix ans. Son amie occupe le second niveau avec ses deux enfants âgés de 10 et 15 ans.

Les deux femmes ne sont pas seules dans cette grande maison. Au sous-sol, un locataire s'est installé. Et pour que tout ce petit monde vive en harmonie, un espace commun a été aménagé. Ainsi, tous se retrouvent pour partager de bons moments.

En mars 2022, un autre média américain, le "Washington Post", a dédié un article à ces conjointes platoniques. Les lecteurs ont notamment appris le nom donné à cette maison par ses occupantes : la maison des sirènes. Les deux propriétaires ont souhaité rendre hommage aux créatures fascinantes de la mythologie grecque.