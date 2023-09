Cette femme de 28 ans a épousé un millionnaire de 53 ans, mais leur histoire d'amour dérange les internautes

Leila Griffin, une Britannique âgée de 28 ans, est formelle : son mari de 25 ans de plus qu’elle est le meilleur amant qu’elle ait jamais eu.

L’amour n’a pas d’âge. Et ce n’est pas Leila Griffin, une femme de 28 ans, qui oserait dire le contraire. En effet, cette dernière est mariée à Bruce Griffin, un entrepreneur américain millionnaire âgé de 53 ans.

Malgré leurs 25 ans d’écart, les deux tourtereaux vivent une relation enflammée depuis deux ans. Récemment, la jeune femme a même révélé que son époux était le meilleur amant qu’elle ait jamais eu et qu’il se comportait comme un étalon dans l’intimité.

Celle qui est originaire de Londres a rencontré son compagnon en 2021 sur un site de rencontre en ligne. À l’époque, Leila vivait à Tampa, une ville située en Floride (États-Unis).

«Je cherchais quelque chose de décontracté, tout comme lui», a indiqué la jeune femme dans les colonnes du Daily Mail. Et les deux célibataires sont tombés amoureux lors du premier rendez-vous.

«Il avait les pieds sur terre, il était drôle et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentleman», a expliqué Leila au site d’information. De son côté, Bruce ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa dulcinée : «Je suis tombé amoureux d’une femme merveilleuse (…) Je n’ai jamais été aussi heureux», a confié le papa d’une adolescente de 12 ans.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Leila adore le fait d’être mariée à un homme plus âgée qu’elle : « Il est préférable de sortir avec des hommes plus âgées car ils savent ce qu’ils veulent (…) Je ne veux pas me soucier de l'argent, je veux être gâtée. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je m'occupe de mon mari».

Une relation qui ne passe pas inaperçue

Sans réelle surprise, le couple ne passe pas inaperçu, notamment sur les réseaux sociaux où Leila documente son quotidien. Depuis, la jeune épouse reçoit un grand nombre de commentaires négatifs.

La Britannique, qui vit dans une villa et qui conduit une voiture prestigieuse, explique que certains internautes sont jaloux de son train de vie luxueux. Conséquence : on l’accuse d’être une «croqueuse de diamants» et qu’elle considère Bruce comme son «sugar Daddy».

«C'est drôle parce que les réactions négatives viennent pour la plupart d'hommes dans la vingtaine ou la trentaine qui sont fauchés et qui veulent être comme mon époux», a déclaré Leila.

Mais le couple se moque éperdument des critiques concernant sa différence d’âge. Les deux époux peuvent toutefois compter sur le soutien de leur entourage.