Du haut de ses 28 ans, elle quitte son travail d'enseignante pour devenir « petite amie au foyer »

En Angleterre, une jeune femme âgée de 28 ans n’a pas hésité à quitter son travail pour se consacrer pleinement à son nouveau poste : celui de «petite amie au foyer».

Alors qu’elle travaillait comme enseignante, Summer Hawkins, une Britannique âgée de 28 ans, a quitté son job pour devenir «petite amie au foyer». Son rôle consiste à prendre soin de son compagnon, un magnat de l’immobilier et ancien candidat de l’émission «Love Island».

Elle devient «petite amie au foyer» à 28 ans

Sans surprise, le quotidien de la jeune femme est rythmé les taches ménagères. Celle qui a rencontre son partenaire dans une discothèque en 2021 est également aux petits soins pour lui :

«Chaque matin, sans faute, je me lève avant mon petit ami et j’ouvre la douche pour qu’il fasse bon et chaud quand il rentre», explique la Britannique au Daily Mirror. «Puis, je lui prépare un chocolat et il me dit ce qu’il veut au petit-déjeuner. Tout ce qu’il veut, il l’obtient».

Après avoir nettoyé la maison, Summer fait des courses, promène son chien, se rend à la gym et prend soin d’elle. De retour à la maison après le travail, son petit ami passe du temps avec elle : «Biggs m’apporte des fleurs, des chocolats et des peluches et me dit ‘Merci d’avoir fait de la maison un foyer’».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Biggs ne fait pas les choses à moitié. Ce dernier verse une somme d’argent à sa dulcinée pour qu’elle ne manque de rien : «J’attends de voir combien il me donne et ensuite je m’en tiens à ce budget», raconte Summers.

«Chaque femme serait ravie de cette offre»

Sans surprise, ce mode de vie attire tous les regards, mais Summers assume et refuse de passer pour la femme qui utilise son petit copain: «Je compte sur lui mais ça ne me dérange pas. Il s’occupe de toute ce que j’appelle les trucs virils y compris l’hypothèque, les factures, l’essence et je m’occupe de lui».

Il faut dire que c’est Biggs qui a proposé à sa bien-aimée de prendre soin de lui : «Je pense que chaque femme serait ravie de cette offre», précise la jeune femme. Mais cette proposition particulière a choqué sa mère, qui a comparé sa fille à une «femme au foyer des années 50».

Pour le moment, Summers n’envisage pas de retrouver du travail. Elle envisage de se marier et de fonder une famille : «Si nous avions une fille, cela ne me dérangerait pas qu’elle soit petite amie au foyer tant qu’elle a quelque chose au cas où ils se sépareraient».