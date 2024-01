«Mon corps a expulsé le bébé» : elle accouche dans sa chambre, sa belle-mère rattrape le bébé au vol

Le 25 septembre 2023, une mère de famille n’a pas eu le temps de se rendre à la maternité et a accouché dans sa chambre. Elle a été aidée par sa belle-mère qui a attrapé le bébé au vol.

Mandy est une petite fille qui est née le 25 septembre 2023 à Truttemer-le-Grand, dans le Calvados. Mais les conditions de sa naissance ont été exceptionnelles puisque l’accouchement a eu lieu dans la chambre de ses parents, sa mère n’ayant pas eu le temps de se rendre à la maternité de Caen.

“Elle était prévue pour le 22 septembre donc déjà, elle a fait du rab. J’ai commencé à ressentir de petites contractions mais c’était complètement gérable, elles n’étaient pas régulières”, a raconté Charline Alix, la mère de Mandy.

Déjà maman de trois enfants, Charline Alix pensait pouvoir gérer la situation et se disait qu’il lui faudrait encore attendre plusieurs heures avant d’accoucher. Pour en être certaine, elle a contacté le CHU de Caen et des médecins lui ont recommandé d’attendre que les contractions soient plus douloureuses avant de se déplacer.

Crédit photo : iStock

Elle accouche à domicile

Charline Alix a suivi les recommandations des médecins. En début de soirée, elle a commencé à ressentir des contractions plus intenses, le signe qu’il était temps de se rendre à l’hôpital. Ni une ni deux, la jeune maman a enfilé ses vêtements quand soudain, elle a perdu les eaux. À ce moment-là, sa belle-mère est entrée dans la pièce et tout est allé très vite.

“Elle m’a déshabillée le plus rapidement possible et mon corps a expulsé le bébé. Ma belle-mère l’a rattrapée au vol ! Je savais que Mandy allait bien mais j’ai réalisé que s’il y avait eu un problème, si le cordon était enroulé autour de son cou, aucun médecin n’aurait pu la sauver. On se sent un peu seule et ça fait peur”, a confié Charline Alix.

Prévenus au moment où Charline Alix a perdu les eaux, les pompiers sont arrivés 25 minutes plus tard. Heureusement, tout s’est bien passé et ce bébé surprise fait aujourd'hui le bonheur de toute la famille.