Elle accouche dans un avion en plein vol, la compagnie aérienne offre un cadeau étonnant au bébé

Voilà un événement que l’équipage de cet avion n’oubliera jamais : un bébé est né en plein vol, lors d’un trajet entre Mexico et Ciudad. Pour célébrer cette naissance, le nouveau-né a reçu 90 billets d’avion gratuits.

Le 15 mars dernier, un événement exceptionnel s’est déroulé à bord d’un avion reliant Mexico et Ciudad, au Mexique. Une femme âgée de 31 ans a accouché en plein vol. Elle a perdu les eaux en plein milieu du trajet et il était impossible pour le pilote de faire demi-tour. Ainsi, la trentenaire a accouché à 10 000 mètres d'altitude à bord d’un appareil de la compagnie Aeroméxico.

Heureusement, le médecin Leticia Olivares Solorio se trouvait à bord de l’avion à ce moment-là. La professionnelle de santé a aidé la jeune femme à accoucher et tout s’est très bien passé. Un petit garçon est né à bord de l’appareil et en attendant l’atterrissage, il a été enveloppé dans une couverture pour ne pas avoir froid. Une fois sur la terre ferme, la maman et son bébé ont été orientés vers des hôpitaux différents. Né prématuré, le bébé a été pris en charge dans une structure spécialisée.

90 billets d’avion offerts

Cet événement est extrêmement rare car les compagnies aériennes instaurent des règles pour éviter que cela ne se produise. La plupart des compagnies interdisent aux femmes enceintes de plus de 38 semaines (début du 9ème mois) de prendre l’avion afin d’éviter tout risque d’accouchement. Cependant, ce bébé est arrivé plus tôt que prévu, à la grande surprise de ses parents et de l’équipage.

“Nous avons vécu un moment unique à bord de l’un de nos avions. Aeroméxico souhaite remercier le médecin pour son professionnalisme et souligner le travail extraordinaire de nos hôtesses de l’air et de nos pilotes”, a affirmé le porte-parole de la compagnie aérienne.

Pour célébrer cette naissance, la compagnie aérienne a décidé d’offrir 90 billets d’avion gratuits au bébé, qu’il pourra utiliser tout au long de sa vie.