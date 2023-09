Elle accouche de jumelles à la couleur de peau différente... deux fois de suite

Avoir des jumeaux relève déjà d'une faible probabilité, ça, tout le monde le sait. Mais avoir des jumeaux dits "biraciaux", c'est autrement plus improbable. Alors imaginez si cela vous arrive deux fois de suite…

De premières jumelles biraciales en 2001

Pendant que certains couples ont de véritables difficultés à n'avoir ne serait-ce qu'un enfant, d'autres ne comprennent pas très bien pourquoi ils en ont autant. Pour l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, direction l'Angleterre où réside Dean Durrant et Alison Spooner, un couple d'amoureux aux origines et teints différents.

En 2001, Alison accouche de deux jumelles… biraciales. Concrètement, cela veut dire que les deux bébés, Hayleigh et Lauren, présentent une couleur de peau et une couleur d'yeux différentes : Lauren a la peau claire et des yeux bleus comme sa mère, tandis que Hayleigh a la peau brune et les yeux marron, comme son père. Un fait extrêmement rare, dont nous vous parlions déjà l'été dernier avec un cas similaire en Angleterre, encore une fois.

Crédit image : Solent News / Shutterstock.com

Même histoire en 2008 : un record absolu !

En 2008, le couple d'Anglais souhaite avoir un nouvel enfant. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient, de un, une nouvelle fois des jumelles et de deux, qu'elles étaient encore biraciales ! "Il n’y a pas de manière facile d’expliquer tout cela. Je suis encore sous le choc moi-même", avoue le père devant la couleur de peau distincte de ses deux nouvelles filles, Miya et Leah.

Crédit image :Solent News / Shutterstock.com

Ce phénomène génétique (vraiment) peu commun arrive quand deux ovules sont fécondés par deux spermatozoïdes, dans la condition où les parents sont d'origine distinctes et en fonction des gènes dominants et récessifs du père et de la mère. Une simple histoire de probabilités ! Pour ainsi dire, il s'agit actuellement de la seule famille au monde ayant eu deux paires de jumeaux biraciaux. Le couple avait une chance sur un million, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être inscrit dans le fameux Guinness World Records !