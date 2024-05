Aucune nourriture, ni boisson pendant 16 ans, le cas d'une femme éthiopienne en parfaite santé stupéfie les scientifiques

En Éthiopie, Muluwork Ambaw, une femme âgée de 26 ans, prétend n’avoir pas mangé ni bu depuis 16 ans. Les médecins, qui l’ont confirmée en parfaite santé, sont totalement perplexes face à ce cas unique.

Dans l’imaginaire collectif, le corps ne peut pas tenir très longtemps si on le prive de ressources vitales à son fonctionnement. En théorie, il est dit que l’on peut survivre 3 jours sans boire, 30 jours sans manger et 3 minutes sans respirer. Une simple théorie car dans la pratique, beaucoup d’éléments aléatoires peuvent faire varier ces chiffres, à commencer par… la volonté.

Il existe des exemples de personnes qui ont eu cette incroyable volonté de repousser les limites de leurs corps. C’est ce qu’on appelle l’inédie, c'est-à-dire une abstention totale de nourriture et de boisson, fondée sur la croyance qu’une personne pourrait vivre sans se nourrir (voire sans boire) pendant plusieurs semaines, mois ou années.

Le cas le plus célèbre reste celui de l’Indien Prahlad Jani qui, en 2010, est devenu célèbre après avoir revendiqué n’avoir rien mangé pendant 70 ans. Il avait alors fait l’objet d’une expérience durant une quinzaine de jours, à l’issue de laquelle les chercheurs avaient estimé qu’il était possible pour un être humain de vivre 8 jours sans rien boire, et entre un et deux mois sans nourriture solide.

Durant l’expérience, Prahlad Jani avait été autorisé à se gargariser et à se baigner, ce qui aurait pu lui faciliter la tâche pour boire et uriner discrètement. Cependant, les résultats et le procédé de l’expérience ont soulevé énormément de réserves.

Officiellement, le record du monde de privation de boisson est de 18 jours selon le Livre Guinness des records. Il est détenu par un certain Andreas Mihavecz, un Autrichien de 18 ans qui, le 1er avril 1979, a été placé en garde à vue, dans le sous-sol d'un commissariat, avant d’être oublié pendant 18 jours, car les policiers le pensaient déjà sorti.

Par ailleurs, un Écossais du nom d'Angus Barbieri est entré dans l’Histoire en ne mangeant rien pendant… 382 jours, entre le 14 juin 1965 et le 30 juin 1966. Souffrant d'obésité morbide et pesant 206 kilos au début de son régime, il a survécu en se contentant de boire de l’eau, du café, du thé et des compléments vitaminiques. En un an, il avait perdu 125 kilos !

16 ans de privation et aucune séquelle sur la santé

Aujourd’hui, c’est le cas d’une Éthiopienne, répondant au nom de Muluwork Ambaw, qui suscite la curiosité des scientifiques. Âgée de 26 ans, elle revendique n’avoir rien mangé ni rien bu depuis 16 ans désormais. Ni nourriture, ni boisson !

Son histoire avait attiré l’attention du YouTubeur britannique, Drew Binsky, qui est venu lui rendre visite au mois d’avril dernier, dans la ville de Jimma, en Éthiopie. Sur place, il a pu constater que la jeune mère de famille ne s’alimentait jamais et ne s’hydratait jamais : "Avant, je vivais avec ma famille et ils me demandaient de prendre un petit-déjeuner et d’aller à l’école. J’ai dit que j’avais mangé mais je faisais semblant. J’avais perdu l’appétit pour l’eau ou pour tout autre produit".

L’une des premières conséquences de cette privation est évidemment l’absence de nécessité d’aller… aux toilettes : "La seule raison pour laquelle je vais aux toilettes, c’est quand j’ai besoin de me laver le corps. Je ne les ai pas utilisées depuis 16 ans", affirme-t-elle.

Même si elle ne s’alimente jamais, Muluwork prend tout de même du plaisir à cultiver et cuisiner les légumes de son jardin. Chose qu’elle fait uniquement lorsqu’elle reçoit de la visite, notamment celle de sa sœur.

Pourtant, elle est en parfaite santé, comme l’ont confirmé les différents médecins, venus d’Inde, du Qatar ou des Émirats arabes unis, qui l'ont examinée pour authentifier son histoire improbable. Elle affirme que son dernier repas était un ragoût de lentilles, ingurgité lorsqu’elle avait... 10 ans.

Les médecins ont constaté que l’estomac et le tube digestif de Muluwork Ambaw étaient bel et bien vides. Par ailleurs, lors de son accouchement, la jeune femme n’a pas pu allaiter son enfant, nourri au lait artificiel, et a dû recevoir des perfusions de glucose pour tenir le coup. Des tests mentaux ont également été menés sur Muluwork mais là encore, les médecins n’ont rien trouvé d’anormal, excluant tout trouble psychologique.

Une énigme entière !