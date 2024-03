Perdre 1 kilo par jour : qu'est-ce que le régime Natman qui promet des miracles ?

Ce régime se base sur une alimentation hyperprotéinée et hypocalorique étalée sur quelques jours et a déjà prouvé son efficacité. Mais en quoi consiste-t-il exactement et est-il dangereux pour la santé ?

La grande majorité des régimes s’étale sur plusieurs semaines et parfois, plusieurs mois. Le régime Natman, lui, est un régime alimentaire restrictif qui se déroule sur quatre jours seulement.

Également appelé régime « hôtesse de l‘air », le régime Natman repose sur une alimentation composée de protéines maigres, de légumes verts (à volonté) et de fruits, peu sucrés de préférence. L’objectif : perdre 1 kilo par jour.

Le but du régime est de pousser votre corps à aller puiser dans ses réserves, notamment au niveau du sucre et du gras. Durant le régime, il est conseillé de ne pas succomber au grignotage, de ne pas boire de boissons sucrées et alcoolisées et de ne pas consommer de plats en sauce ou à base d’huile.

Le régime Natman est-il dangereux pour la santé ?

L'alimentation du régime Natman, reposant sur la prise de protéines et l’interdiction du sucre, doit empêcher la fonte musculaire grâce au premier, puis favoriser l’élimination de l’eau retenue dans les tissus pour le second.

Ce régime drastique et radical impose forcément un suivi par un spécialiste. Il est d’ailleurs recommandé de bien suivre à la lettre les conseils du médecin. Car le régime Natman présente des inconvénients. Tout d’abord, il peut présenter des risques de carences tant au niveau des minéraux que des vitamines.

Ensuite, si le régime Natman a l’avantage de remplir l’estomac, il peut en revanche entraîner des risques de fringales compulsives. C’est pourquoi, le régime Natman ne doit pas se dérouler au-delà de quatre jours : à cause des carences qu’il peut provoquer mais également à cause d’une reprise de poids rapide qu’il peut entraîner.