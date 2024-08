Elle arrive à l'hôpital avec une brosse à dents dans l'estomac, les médecins ne croient pas à son histoire

En Croatie, une touriste américaine a surpris les médecins en expliquant sa présence à l’hôpital. Elle disait avoir avalé sa brosse à dents, ce qu’ils n’ont pas cru avant de se rendre à l’évidence.

Amber Hunt, 38 ans, se souviendra longtemps de ses vacances en Croatie. Alors qu’elle passait d’excellentes vacances, une maladresse lui a valu un séjour à l’hôpital. Avant d’aller se coucher, elle se brossait les dents comme n’importe qui lorsque celle-ci lui a glissé des mains pour finir dans sa gorge. Elle a alors avalé la brosse à dents qui a fini dans son estomac.

Crédit photo : iStock

En arrivant à l’hôpital, elle se confronte au scepticisme des médecins quant à son histoire. Elle explique être généralement victime de spasmes musculaires au niveau de la gorge, l’amenant à travailler tous les deux ou trois mois pour étirer ses muscles et éviter les douleurs. Sa gorge est donc plus étirée que la normale, ce qui a permis à la brosse à dents de se frayer un passage jusqu’à son estomac, comme elle l’explique au Mirror :

“Heureusement, je ne me suis pas étouffée et la brosse à dents est descendue dans mon estomac. Quand je l’ai avalée, je me suis dit ‘oh mon Dieu, je vais mourir’. J’ai continué à avaler, je savais que je pouvais encore respirer, j’ai continué à essayer de l’attraper mais je n’y arrivais pas”

Les médecins la renvoient chez elle

Dubitatifs, les médecins ne croient pas à son histoire et l’invitent à rentrer chez elle et revenir le lendemain pour effectuer en endoscopie. Ce n’est donc que le lendemain qu’ils s'aperçoivent qu’une brosse à dents est bien dans l’estomac de la patiente. Ils n’ont pas réussi à l’extraire et l’ont transféré dans un hôpital de Split où une intervention de 45 minutes a été nécessaire pour sortir la brosse à dents.

“Je suis heureuse d’être en vie, mais j’ai peur à chaque fois que j’utilise ma brosse à dents. Je dois faire très attention, je le fais lentement, et je m’assure que mes mains sont sèches”.

Crédit photo : SWNS

En effet, si la brosse à dents a glissé de ses mains, c’est parce que ses mains étaient humides. Ainsi, il est donc recommandé de sécher vos mains avant de vous brosser les dents afin de vous éviter le risque d’un tel accident.