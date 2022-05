Le nom de son futur bébé fait trop «dealer» selon sa famille qui veut pousser la mère à changer

Focus aujourd’hui sur une histoire qui en dit long sur les dissensions que peut créer le choix du prénom d’une enfant au sein d’une famille.

L’arrivée d’un bébé est toujours un heureux événement pour des parents.

Et quand vient le moment de choisir un prénom pour le petit être qui va pointer le bout de son nez, cela peut engendrer de vrais débats houleux et parfois même créer de vraies tensions.

Une future maman britannique vient d’en faire l’amère expérience !

Le prénom de son bébé fait trop « dealer » pour sa famille

Comme elle le raconte sur le forum Mumsnet, le prénom qu’elle a choisi avec son conjoint n’est pas du goût de leur famille respective qui trouve que celui-ci fait trop... « dealer ».

Oui, oui, vous avez bien lu !

« Je suis enceinte de 30 semaines de mon deuxième enfant, c'est encore un garçon, or ma famille a dit très clairement qu'elle voulait une fille et qu'elle était déçue quand j'ai révélé que c'était un garçon (...) Après des semaines et des semaines à discuter des prénoms avec mon partenaire, nous avons finalement choisi Reggie (...) nous l'avons dit à la famille », raconte-t-elle dans un premier temps.

« Très peu de familles aiment ce nom et la mienne s'y est fermement opposée. Ils ont dit que c'était le nom d'un gang de dealers de drogue, que je ne pouvais pas appeler mon enfant comme ça. Puis ils ont suggéré d'autres noms. Je leur dis fermement non, Reggie est le nom que nous avons choisi et ce sera son nom », poursuit la maman visiblement en colère et on le comprend.

« Cela m'énerve vraiment et je dois aller à une fête d'anniversaire de famille demain et je ne veux vraiment pas y aller car je sais que le sujet des noms sera abordé. », conclut-elle, désemparée.

Encore un exemple, s'il en fallait, de la zizanie que peut parfois semer le choix du prénom dans la famille.

Et si vous en doutez, on ne peut que vous conseiller le film « Le Prénom », avec Charles Berling, Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec et la regretée Valérie Benguigui, disparue en 2013.

Dernière chose, ne laissez jamais personne décidez pour vous !