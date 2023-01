Elle donne naissance à l'un des plus gros bébés au monde, son poids est impressionnant

Au Brésil, une femme a donné naissance à un bébé de 7,3 kilos et de 60 cm. Ses mensurations impressionnantes font de lui l’un des bébés les plus gros au monde.

Un beau bébé est né il y a quelques jours au Brésil. Cleidiane Santos dos Santos s’est rendue dans le petit hôpital Padre Colombo pour faire une visite de routine afin de suivre l’avancement de sa grossesse.

Crédit photo : iStock

Une fois sur place, tout ne s’est pas passé comme elle le pensait, puisque les médecins lui ont dit qu’elle devrait accoucher le jour même. La raison ? Son bébé était déjà trop gros pour qu’elle puisse mener sa grossesse à terme.

Un nouveau-né de 7,3 kilos

Les médecins ont réalisé une césarienne pour extraire l’enfant et pour cause : quand il est né, le bébé pesait 7,3 kilos et mesurait 60 cm. Des mensurations impressionnantes car habituellement, cette taille et ce poids sont ceux d’un enfant… d'un an ! En France, les nouveau-nés pèsent en moyenne entre 2,5 et 4,5 kilos, bien loin des 7,3 kilos de ce bébé.

Crédit photo : iStock

Aucune anomalie n’a été détectée chez le petit garçon, qui a été baptisé Angerson. Le poids et la taille de ce bébé brésilien ont impressionné les médecins. La maternité n’avait pas les couches adéquates sur place et des dons de vêtements ont été effectués afin d’habiller le petit garçon, qui avait besoin d'une taille 1 an.

L’un des plus gros bébés au monde

Avec son poids et sa taille hors normes, ce nouveau-né est l’un des plus gros bébés au monde. Il détient le record de l’État d’Amazonas, où il est né. Ce record était auparavant détenu par un petit garçon de 6,7 kilos. Cependant, Angerson n’a pas dépassé le record du monde du plus gros bébé, qui est détenu par un enfant italien né en 1955, qui pesait 10,2 kilos à sa naissance.

Étant né prématuré, Angerson a été placé dans une couveuse. Aujourd’hui, le bébé et sa maman se portent bien.