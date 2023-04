Elle embrasse son fils sur la bouche et la réaction de ce dernier est inattendue

Une mère de famille s’est récemment filmée en embrassant son fils sur la bouche.

Les marques d’affection diffèrent d’une famille à l’autre.

Certaines mamans sont par exemple plus démonstratives que d’autres et n’hésitent pas à embrasser leurs enfants et parfois même sur la bouche, au risque de choquer.

C’est le cas notamment de Jessica Eguono Umukoro, une femme très active sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @jessicaseth_

Elle tente d’embrasser son fils sur la bouche, il la repousse avec dégoût

Cette influenceuse écossaise, suivie par plus de 300 000 abonnés sur Instagram, s’est récemment filmée en train d‘embrasser son fils sur la bouche et elle ne s’attendait certainement pas à la réaction de son enfant.

Refusant manifestement ce baiser volé, le petit garçon, âgé de 3 ans, a d’abord tenté d’y échapper à deux reprises avant d’avoir une réaction presque de dégoût envers sa maman, lorsque cette dernière est parvenue à l’embrasser de force.

Crédit photo : @jessicaseth_

« Je regrette l'époque où il était collant, il n'a que 3 ans et pense que c'est dégoûtant de m'embrasser, qu'est-ce que ça sera quand il sera adolescent ? », s’amuse l’influenceuse en légende de sa vidéo.

Devenue virale sur TikTok, la séquence a beaucoup fait réagir les abonnés de la jeune femme, qui ont plutôt adopté une réaction bienveillante et non pas choquée vis-à-vis de la mère de la famille, laquelle élève deux autres enfants.

Beaucoup d’internautes ont ainsi fait preuve d’humour en ironisant sur la réaction dégoûtée de l’enfant.

« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte des femmes », commente ainsi un abonné avec humour.

« Ne vole pas son innocence », s’amuse un autre.

Enfin, un internaute aussi coquin que chambreur - et visiblement pas insensible au charme de la jeune maman - se propose pour remplacer le petit garçon et recevoir ce baiser.