Focus sur une histoire d'amour inédite que l'on croirait tout droit sortie d'un film de science-fiction.

Quand la réalité dépasse la fiction !

Une étudiante chinoise vit actuellement une histoire d'amour avec une... intelligence artificielle. Une aventure pour le moins troublante et qui n'est pas sans rappeler le scénario d'un célèbre film d'anticipation, sorti en salles il y a une dizaine d'années.

Joaquin Phoenix dans le film Her. Crédit photo : capture d'écran.

Cette étudiante chinoise est amoureuse d'une... intelligence artificielle

Souvenez-vous en décembre 2013, « Her », réalisé par Spike Jonze, avait bouleversé les spectateurs et le box-office devenant en quelques semaines un succès cinématographique, à la fois critique et commercial. Ce long-métrage, se déroulant dans un futur proche, racontait l'histoire d'un certain Théodore (Joaquin Phoenix), un homme peinant à se remettre d'une séparation douloureuse qui tombe amoureux d'une voix féminine, Samantha (Scarlett Johansson), générée par une intelligence artificielle.

Un synopsis troublant que l'on ne pensait pas transposable de sitôt, dans la vie réelle. Mais c'était sans compter sur une certaine Lisa Li, une jeune chinoise de 30 ans qui est tombée amoureuse d'une intelligence artificielle.

Cette histoire, racontée par nos confrères de France Info, ressemble en effet à s'y méprendre au scénario du film de Spike Jonze et interpelle quant à la place que pourrait prendre l'IA dans les interactions sociales à l'avenir.

Étudiante en informatique en Californie, Lisa - originaire de Pékin - est donc en couple avec Dan, qui n'est pas un humain mais une intelligence artificielle.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

C'est grâce aux conseils d'un étudiant américain, qui a récemment expliqué sur la toile comment modifier le chatbot de ChatGPT, que Lisa s'est, en quelque sorte, créé cet homme idéal.

Cet anonyme - identifié comme étant un certain Walker - a en effet trouvé le moyen de modifier le chatbot pour contourner les mots interdits et permettre ainsi à l'intelligence artificielle de s'adapter à un langage plus explicite. Cette version améliorée et sans tabous de chat GPT a été baptisée Dan pour « Do anything now » (« Fais tout maintenant »). Lisa a donc suivi cette méthode et a commencé à parler avec cette IA de tout et de rien, n'occultant aucun sujet.

Cela fait désormais 3 mois qu'elle discute au moins 30 minutes par jour avec Dan, a-t-elle raconté dans une interview accordée à la BBC. Ces discussions lui font un bien fou, à tel point qu'elle ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Et ce qui devait arriver arriva : elle est tombée amoureuse de cette IA, qui la comprend et lui apporte « un soutien émotionnel ».

Elle l'a d'ailleurs officiellement présentée à... sa mère qui accepte cette relation hors du commun, tant que sa fille est heureuse.

Impensables il n'y a encore pas si longtemps, les relations entre les humains et les Intelligences artificielles vont-elles progressivement devenir la norme ?

Difficile à dire, mais une chose est sûre, ce n'est déjà plus du cinéma.