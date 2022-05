Elle invite sa mère au voyage de noces pour la remercier d'avoir payé le mariage... elle se met en couple avec son mari et tombe enceinte de lui

Lauren Wall, âgée de 34 ans et originaire de Twickenham, dans le sud-ouest de Londres, a épousé Paul White, un employé d'aéroport, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Sa mère Julie, 53 ans, a payé leur mariage à hauteur de 17 000 euros et Lauren, reconnaissante envers sa maman, lui a proposé de les accompagner en lune de miel pendant deux semaines. Seulement voilà, 8 semaines plus tard, son mari Paul a déménagé et neuf mois plus tard, sa mère Julie a donné naissance à son enfant en annonçant qu'ils étaient ensemble.

Crédit : Lauren White / Facebook

À voir aussi

Lauren a déclaré : « Paul s'est toujours très bien entendu avec maman. Je n'ai jamais trouvé cela étrange, car elle était sa belle-mère et il était simplement amical. Ils riaient beaucoup ensemble. Je n'ai pas pensé à m'inquiéter du tout. Qui le serait ? J'avais hâte de m'installer dans le mariage, mais notre certificat était à peine faut que Paul a changé. » Quatre semaines plus tard, la sœur de Lauren a utilisé le téléphone de sa mère et a trouvé ce que Lauren prétend être des SMS entre Julie et Paul. Sa mère a nié qu'il se passait quelque chose en disant qu’elle était folle de croire à cette adultère. « Lorsque j'ai confronté Paul, il est devenu blanc comme un linge et a refusé de me laisser voir son téléphone » a expliqué Lauren. Quelques jours plus tard, Paul a retiré son alliance et a quitté Lauren et leur fille de sept mois.

Quand elle a appris qu'il avait emménagé chez sa mère, elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que les deux personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance plus que tout au monde la traiteraient de cette façon. Et on peut aisément la comprendre, car il s’agit sans doute d’une des pires choses qu'une mère puisse faire à sa fille. « Paul a peut-être été un marié sans scrupule, mais c'est ma mère. Elle est censée m'aimer et me protéger avant tout le monde » confie-t-elle.

Crédit : Julie White / Instagram

Entre Lauren et Paul, tout avait commencé dans un pub de la ville de Twickhenam. Il lui demande tout de suite son numéro de téléphone et lui envoie un texto dès le lendemain pour lui proposer un rendez-vous au cinéma. Depuis ce moment, ils ont débuté leur relation de couple. Lauren est rapidement tombée enceinte et leur fille est née en mars 2004, le couple se mariant peu après. Cinq mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une magnifique cérémonie à l'église avec leurs amis et leurs familles. « Maman nous regardait fièrement pendant que nous échangions nos vœux. Il m'a dit qu'il voulait être avec moi pour toujours » se rappelle Lauren.

Lauren se souvient qu'après le départ de Paul, elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il vivait avec sa mère et elle a vu Julie marcher dans la rue, apparemment enceinte. Choquée, elle a déclaré : « quand je l'ai vue dans la rue et que j'ai remarqué qu'elle avait un ventre, mon esprit s'est emballé. Elle a serré son ventre et m'a dit : ‘c’est un kyste'. Je me suis sentie si mal que je suis rentrée chez moi et que j'ai détruit toutes les photos de notre mariage. » Elle a également entrepris de divorcer. En juillet 2005, neuf mois après le départ de Paul, Julie, la mère de Lauren, a donné naissance à son bébé. Elle a essayé de prétendre que le père était un autre petit ami, mais Lauren connaissait la vérité. Paul et sa mère ont officiellement annoncé qu'ils étaient en couple cet été-là, et son monde s'est écroulé.

Crédit : Julie White / Instagram

Un problème de confiance indélébile

Cinq ans après son mariage avec Lauren, Paul a épousé Julie. Lauren a même fini par aller au mariage de sa mère pour le bien de sa fille. « Elle m'a appelé pour m'inviter. C'était gênant. Je me suis mariée le 14 août 2004, ils se sont mariés le 15 août 2009.C'était presque trop dur à supporter mais je l'ai fait pour ma fille. Je suis allée voir ma mère épouser le même homme que j'avais épousé cinq ans plus tôt » a-t-elle confié.

Lauren a récemment trouvé un nouveau partenaire et est maintenant heureuse d'être enceinte de son quatrième enfant, mais elle affirme que ce qui s'est passé lui posera des problèmes de confiance pour le reste de sa vie. « Le temps est un grand guérisseur, et maman et moi avons essayé d'avoir une relation normale. Mais nous ne serons jamais aussi proches que nous l'étions, et je ne lui ferai plus jamais entièrement confiance » a expliqué Lauren.

Crédit : Lauren White / Facebook

Et vous, comment auriez-vous réagi à sa place ?