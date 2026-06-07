Elle passe devant un bus et entend soudain des cris dans la soute à bagages

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La jeune femme en train d'ouvrir la soute à bagages du bus

Lors d’une promenade, une Américaine a fait une découverte stupéfiante après avoir entendu des cris provenant de la soute d’un bus stationné.

Ce qui devait être un simple trajet à pied a pris une tournure inattendue pour Sara, une jeune Américaine.

Alors qu’elle marchait près d’un bus stationné, elle s’est arrêtée net en entendant des bruits étranges à l’intérieur, rapporte le magazine People.

Un bus bleu stationné Crédit Photo : iStock

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Elle entend des cris mystérieux dans un bus

Ce jour-là, Sara Finfrock et une amie se rendaient à leur salle de sport lorsqu’un faible cri a attiré leur attention dans la rue.

Intriguées, les deux femmes ont essayé de localiser ces sons étouffés, avant de découvrir qu’ils venaient d’un endroit improbable : un bus garé à proximité, plus précisément dans la soute à bagages.

Face à cette situation, Sara a décidé d’en savoir plus et a ouvert le compartiment, tandis que l’autre jeune femme a filmé la scène avant de la diffuser sur TikTok.

@sarafinnay

Was just out for a stroll

♬ original sound - Sara Finfrock

À l’intérieur se trouvait Heather Ann, la conductrice du véhicule, soulagée d’être enfin secourue.

Après son sauvetage, elle a expliqué s’être accidentellement enfermée à l’intérieur pendant sa pause déjeuner. Par chance, une passante a entendu ses appels au secours et est intervenue pour la délivrer.

La suite après cette vidéo

Une vidéo virale

Publiée le 7 mai, la vidéo est rapidement devenue virale, cumulant plus de 5 millions de vues, près de 550 000 likes et des centaines de commentaires. Bonne joueuse, la conductrice du bus a réagi elle aussi à la publication.

« Oh mon Dieu !!! C’est moi, l’idiote qui s’est enfermée là-dedans », a-t-elle écrit sous la séquence.

De son côté, Sara s’est réjouie d’avoir de ses nouvelles et de savoir qu’elle allait bien. Selon ses dires, Heather Ann semblait encore très secouée par son incident.

La jeune femme en train d'ouvrir la soute à bagages du bus Crédit Photo : Capture d'écran / TikTok

Interrogée sur sa mésaventure par les internautes, la malchanceuse a donné quelques détails. On y apprend qu’elle est restée coincée sans son téléphone pendant une dizaine de minutes après avoir refermé la porte de la soute sur elle.

Elle a également précisé qu’elle ne s’était pas endormie, comme certains l’avaient supposé dans les commentaires.

Fort heureusement, tout est bien qui finit bien.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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