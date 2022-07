Top 15 des piments les plus forts du monde

Le piquant des piments figure parmi les indispensables en cuisine. Quel est le piment le plus fort du monde? Voici notre classement.

Le piment le plus fortdu monde : le Carolina Reaper

Faucheuse de caroline. Crédit : Peter Mossman

Pour mesurer la puissance d’un piment, les spécialistes utilisent l’échelle de Scoville. Selon le World Guiness Book des records, le Carolina Reaper serait le piment le plus fort. En effet, sur cette échelle, il mesure 1,6 million. Le Carolina Reaper est en réalité le fruit du croisement entre différentes variétés de piment. PuckerButt Pepper Company, une société américaine, a eu l’idée de créer cette épice. D’après ceux qui ont eu le courage de le goûter, ce piment aurait un goût fruité avec une saveur d’agrumes. Son utilisation en cuisine nécessite le port de gants et de masque afin d’éviter tout contact avec les yeux et les narines.

2e piment le plus fort du monde : le Komodo Dragon

Du Komodo Dragon en poudre. Crédit : vikif

Le piment Komodo Dragon est originaire du Royaume-Uni. Il a presque la même apparence que le Carolina Reaper avec sa couleur rouge et sa queue pointue. Son unité de chaleur est de 1,2 million sur l’échelle de Scoville. Ceci laisse penser qu’une seule bouchée vous ferait tout de suite transpirer. Pourtant, sa véritable puissance ne se libère généralement qu’après 10 minutes suivant sa mise en bouche. Le Komodo Dragon est très apprécié en cuisine en raison de son goût épicé, sucré et légèrement fruité. Il intègre de nombreuses recettes et apporte une saveur unique à vos plats.

3e piment le plus fort du monde : le Trinidad Moruga Scorpion

Le piment Trinidad Moruga Scorpion Crédit : SviP_CRO

Ce piment est originaire du Trinidad. Il a été créé par le botaniste Wahid Ogeer. Selon le livre des records, le Trinidad Moruga Scorpion s’inscrit aussi dans la liste des piments les plus puissants. Sa couleur rouge et son apparence dodue laissent penser qu’il est totalement inoffensif. D’autant plus qu’il a une saveur fruitée et douce. Toutefois, après quelques minutes, vous ressentirez toute sa force en bouche. Cette dernière sera en feu et il vous sera alors impossible de ne pas demander un verre d’eau. Si vous êtes un adepte de plats épicés, vous pouvez parfaitement l’ajouter à vos sauces pour un effet encore plus piquant.

4e piment le plus fort du monde : le Dorset Naga

Des piments Dorset Naga. Crédit : maxsol7

Pour vos recettes épicées, n’hésitez pas à utiliser le piment Dorset Naga. Ce dernier est la création de Joy et de Michael Michaud. Sur l’échelle de Scoville, son unité de chaleur est de 1.598.227 SHU. Il se caractérise par son apparence ridée et sa couleur rouge vif pendant la floraison. Le Dorset Naga est aujourd’hui l’ingrédient de base de différents produits (sauce piquante, chili, thés…). Il est apprécié pour son parfum enivrant ainsi que son goût légèrement sucré et soutenu par quelques notes florales. Au Royaume-Uni, ce piment se retrouve dans différentes recettes locales. Plusieurs pays sont aussi devenus adeptes de cette petite merveille culinaire.

5e piment le plus fort du monde : le 7 Pot Douglah

Des poudres et flocons de piments. Crédit : phive2015

Ce piment est en mesure de renforcer la chaleur de 7 casseroles ou pots de ragoûts, d’où son appellation. Il est cultivé à Trinidad et ne finit pas de surprendre les amateurs de plat épicé. Lorsque les graines de 7 Pot Douglah commencent à pousser, la plante prend une couleur verte. Une fois mûre, celle-ci vire au brun foncé. Ce piment est facilement reconnaissable. Il est un peu ridé et sent très bon. Son effet n’est pas immédiat. En effet, seulement quelques minutes après votre dégustation, vous découvrirez sa réelle puissance. Le 7 Pot Douglah est un ingrédient très apprécié en cuisine. Il vous suffira d’un soupçon de ce piment pour rehausser le goût de vos plats.

6e piment le plus fort du monde : le Ghost Pepper ou Bhut Jolokia

Des piments très forts. Crédit : John Callahan

Le Ghost Pepper, plus connu sous le nom de Bhut Jolokia, est un des piments les plus utilisés en cuisine. Les Mexicains adorent l’ajouter dans leurs assiettes. En effet, il apporte une saveur irrésistible et de la chaleur aux plats. Ce piment est originaire d’Inde. Il se caractérise par sa peau bosselée et ridée ainsi que sa couleur rouge intense. Vous pouvez trouver du Bhut Jolokia frais dans presque tous les supermarchés en raison de sa renommée. Sinon, si vous n’avez pas le temps de vous déplacer, vous pouvez aussi l’acheter en ligne. Vous bénéficierez ainsi d’un service de livraison.

7e piment le plus fort du monde : le piment habanero

Des piments habanero. Crédit : mauriziobiso

Ce piment originaire du Mexique fait de nombreux adeptes. Il intègre de nombreuses recettes locales et s’utilise de différentes manières (sec, en purée, en poudre…). Dans les îles comme La Réunion, Maurice et Madagascar, le habanero sert à parfumer les plats. Comme il est très fort, un simple frottement avec vos différents ingrédients suffit amplement. Lorsque vous cuisinez avec du habanero, il convient de porter des gants. En effet, une seule goutte de ce piment peut irriter vos yeux et brûler votre peau. Jusqu’en 2006, ce plat occupait la première place dans la liste des piments les plus forts duGuinness des records.

8e piment le plus fort du monde : le piment Wiri Wiri

Des piments wiri wiri. Crédit : Eric Kukulowicz

Le piment cerise ou Wiri Wiri est originaire de Guyane. Son parfum, ses fruits ronds et sa couleur rouge vif en font un des ingrédients les plus appréciés en cuisine. Il a aussi un goût délicieusement acidulé, fruité et explosif. Le Wiri Wiri est riche en capsaïcine. Vous pouvez le retrouver dans la gastronomie africaine, dans la gastronomie chinoise et dans la gastronomie brésilienne. Les créoles l’utilisent également assez souvent pour pimenter leur sauce. Pendant la préparation de vos plats, vous devez faire attention. Ses microparticules peuvent irriter vos yeux et vos voies respiratoires.

9e piment le plus fort du monde : le piment-oiseau

Une pile de piments. Crédit : kunchit2512

La saveur torride du piment-oiseau le classe dans la liste des piments les plus piquants de la planète. Les volatiles l’apprécient particulièrement, ce qui explique son nom original. Cependant, certains l’appellent aussi pili-pili. Les pépins de ce piment sont extrêmement forts. Un simple soupçon suffira amplement à pimenter vos repas. Si vous souhaitez l’utiliser dans vos bouillons, vous ne devez pas le laisser plus de quelques minutes. Le piment-oiseau peut aussi s’utiliser dans les accras et les rougails. Les pizzas qui le contiennent sont aussi très délicieuses. Vous pouvez retrouver ce piment dans les sauces piquantes comme le chili, dans les ketchups et dans certaines recettes créoles.

10e piment le plus fort du monde : l’Infinity Pepper

Une femme ayant la bouche en feu. Crédit : Doucefleur

Si vous avez une âme sensible, évitez l’Infinity Pepper. La saveur explosive de ce piment est assez impressionnante. Après sa dégustation, vos papilles resteront en feu pendant une bonne dizaine de minutes. D’après le Guinness des records, l’Infinity Pepper possède 1,250million d’unités sur l’échelle de Scoville. Vous pouvez le distinguer par sa couleur rouge intense et sa peau rugueuse. Parfois, cette dernière peut être ridée. La majorité descuisines du mondeutilise cette épice pour relever leurs plats gastronomiques. C’est, par exemple, le cas de la cuisine mexicaine, de la cuisine indienne et de la cuisine chinoise.

11e piment le plus fort du monde : le 7 Pot Brain Strain

Une sauce piquante mexicaine. Crédit : carlosrojas20

Le nom de ce piment vient de son apparence originale. En effet, il prend la forme d’un cerveau humain. Le 7 Pot Brain Strain apporte une chaleur maximale à chaque bouchée. Sa consommation est synonyme de transpiration. Une des raisons pour lesquelles seuls les plus courageux osent le tester. La couleur jaune de ce piment apportera une touche d’exotisme dans vos assiettes. Vous pouvez le cuisiner de différentes manières en fonction de vos inspirations et de la saveur que vous souhaitez créer. Les fins gourmets l’ajoutent souvent à leur sauce, à leur bouillon ainsi qu’à leur ragoût. Le 7 Pot Brain Strain n’est pas un produit que vous pouvez trouver facilement dans les supermarchés. Sa culture demande beaucoup de travail et de passion.

12epiment le plus fort du monde : le Chocolate Bhutlah

Un piment couleur chocolat. Crédit : Irinavk

Faites attention, car le nom de ce piment est très trompeur. Il n’est pas aussi doux que le chocolat. Son seul point commun avec vos friandises préférées réside dans sa couleur cacao. Sur l’échelle de Scoville, le Chocolate Bhutlah a environ 2 millions d’unités. Contrairement aux autres piments de notre liste, l’effet de celui-ci est immédiat. Vous pouvez sentir sa puissance dès sa mise en bouche. Votre bouche restera en feu pendant longtemps. D’ailleurs, pendant la préparation de vos repas, nous vous conseillons de l’utiliser en très petite quantité et de ne pas le laisser bouillir plus de quelques minutes.

13epiment le plus fort du monde : le Butch T

Un homme dégustant un plat très épicé. Crédit : frantic00

Il s’agit également d’un des piments les plus féroces et les plus fougueux. Sa dégustation est réservée aux adeptes de plats piquants et très épicés comme les Indiens et les Créoles. Vous pouvez ressentir la force du Butch T dès sa mise en bouche. Ce piment sert à relever vos plats et à apporter de l’originalité à vos recettes. Il est souvent présent dans les sauces piquantes et les chilis mis en vente dans les supermarchés. Il est aussi souvent présenté sous forme de poudre. Cependant, si vous avez de la chance, vous pouvez le retrouver frais. À l’état brut, ce piment est encore plus parfumé et plus savoureux.

14epiment le plus fort du monde : le Naga Viper

Des flocons de piments et piments rouges. Crédit : 19msa05

Le Naga Viper combine 3 piments considérés parmi les plus puissants : le Ghost Pepper, le Naga Morich et le Trinidad Moruga Scorpion. Il peut prendre différentes formes. Certains de ces piments sont dotés d’une queue pointue tandis que d’autres ont une apparence dodue. Au niveau de la couleur, cette variété a une teinte rouge vif. Ce piment est assez savoureux. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui l’utilisent pour rehausser le goût de leur plat. Pour vous donner quelques idées, vous pouvez parfaitement utiliser cette épice pour enrober vos viandes, pour apporter un peu de piquant à vos marinades, pour préparer des ragoûts…

15epiment le plus fort du monde : le Naga Morich

Des Naga Morich provenant du Bangladesh. Crédit : bdspn

Enfin, parmi les piments les plus tenaces, vous retrouvez également le Naga Morich. Cette variété paraît très douce. Pourtant, il peut vous faire transpirer en quelques minutes. Ce piment est cultivé au nord-est de l’Inde, plus précisément au Bangladesh. Nombreux sont ceux qui relèvent leurs préparations culinaires avec. Comme il s’agit d’un piment assez populaire, vous pouvez facilement en trouver dans le commerce. Il intègre aussi différents produits comme les sauces piquantes. Plusieurs restaurateurs le proposent également dans leurs menus, de quoi vous faire vivre une expérience gustative unique.