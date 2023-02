Elle tombe enceinte deux fois en cinq jours et donne naissance à ses jumelles

En passant une échographie, une femme enceinte a eu la surprise d’apprendre qu’elle attendait des jumelles qui ont été conçues… à cinq jours d’intervalle.

Odalis Martinez est une jeune femme âgée de 26 ans qui est tombée enceinte deux fois en l’espace de cinq jours. En effet, elle a appris qu’elle attendait un enfant et seulement cinq jours plus tard, les médecins lui ont affirmé qu’elle était tombée enceinte une seconde fois. Il s’agit d’un phénomène très rare, appelé superfétation.

Le diagnostic a beaucoup surpris les médecins et Odalis, qui ne pensait pas que cela était possible.

Elle tombe deux fois enceinte

Pourtant, il n’est pas impossible de tomber enceinte quand on l’est déjà. Il suffit que deux ovulations soient espacées de quelques jours pour qu’un premier ovule soit fécondé et qu’un deuxième vienne s’y implanter. Ensuite, les deux ovules fécondent indépendamment l’un de l’autres et restent dans un seul utérus.

« J’étais sous le choc d’apprendre que j’allais avoir deux bébés, et encore plus lorsque j’ai découvert que mes filles avaient été conçues à cinq jours d’intervalle », affirmé Odalis Martinez.

Pendant la grossesse, une différence entre la taille et le développement des bébés a été remarquée, ce qui a confirmé le diagnostic. Odalis a donc accouché de jumelles, Lilo et Imelda, qui sont en très bonne santé. Bien qu’elles ne soient pas exactement des jumelles, les deux petites filles se ressemblent pourtant comme deux gouttes d’eau.