Une jeune maman donne naissance à son enfant dans un hypermarché Auchan

Une mère de famille, originaire du Nord de la France, a donné naissance à son enfant dans des conditions qu’elle n’est pas près d’oublier. Récit.

« La vie, la vraie ! ».

Ce célèbre slogan des magasins Auchan n’a jamais aussi bien résonné que mardi dernier (le 7 novembre), lorsqu’une femme a donné la vie dans l’un des hypermarchés de l’enseigne, à Englos (Nord).

Déjà maman d’un enfant âgé de 14 mois, Jennifer, 26 ans, a en effet accouché d'une petite Lyna en plein après-midi dans les… toilettes d’un centre commercial, où elle était en train de faire ses courses en compagnie de son mari, Laurent.

Dans le Nord, la petite Lyna est née... dans les toilettes d’Auchan en dix minutes https://t.co/sUoFLEI9qq pic.twitter.com/eFQ8in4ist — paris_normandie (@paris_normandie) November 12, 2023

Une femme accouche dans un hypermarché Auchan

La surprise fut totale pour les deux parents qui n’attendaient pas leur enfant avant au moins deux semaines, Jennifer étant à 36 semaines d’aménorrhée.

« J’avais un peu mal mais comme Lyna était fort basse et que j’avais parfois des douleurs, je me suis dit que c’était comme d’habitude (…) En plus, la veille, on avait vu une sage-femme qui nous avait dit que ce n’était pas pour tout de suite », a confié la jeune maman dans les colonnes de la Voix du Nord.

Persuadé que la naissance n'interviendrait pas avant plusieurs jours, le couple - qui réside à Mons-en-Barœul - s'est donc rendu à Englos pour faire des emplettes et acheter justement des vêtements pour son... futur enfant. Mais la virée shopping a vite pris une tournure inattendue. Peu après 14h, Jennifer se rend ainsi aux toilettes, manifestement dérangée. Laurent l'attend patiemment quand soudain, il aperçoit une femme de ménage qui court dans sa direction et lui crie « Monsieur, Monsieur, votre femme est en train d’accoucher ! ».

La suite se passe de commentaires...

« J’ai entendu Jennifer crier et je l’ai trouvée par terre (...) Je lui ai baissé pantalon et culotte et j’ai vu la tête de Lyna à moitié sortie. J’ai mis mes mains dessous pour éviter qu’elle se cogne sur le carrelage mais elle a continué à sortir. Dix minutes plus tard, je la tenais dans mes bras… Mon cœur battait fort dans ma poitrine », a raconté le papa, encore incrédule.

« La femme de ménage nous a donné un plaid dans lequel j’ai emmitouflé Lyna. Et deux agents de sécurité nous ont aidés et ont prévenu les secours qui sont rapidement arrivés. Ils n’ont eu qu’à couper le cordon ombilical, à récupérer le placenta et à prendre en charge Lyna », a-t-il ajouté.

Image d'illustration. Crédit photo : IStock

Jennifer et sa petite fille ont ensuite été admises à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où deux bouquets de fleurs leur ont été envoyés

« C’était un cadeau d’Auchan. Ils ont écrit qu’ils voulaient nous faire une autre surprise dans les prochains jours », a expliqué la mère de famille.

Aux dernières nouvelles, la petite Lyna se porte comme un charme. Elle pèse 2,580 kg pour 47,5 centimètres.