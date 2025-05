Elle poignarde son mari en trouvant des photos de lui faisant l'amour à une «autre femme»... il s'agissait d'elle plus jeune

Au Mexique, Leonora a vu rouge quand elle a trouvé des photos de son mari en train de faire l’amour avec une autre femme. Cependant, cette femme n’était autre que Leonora quand elle était plus jeune.

La jalousie peut faire des ravages, et ce n’est pas ce couple originaire du Mexique qui dira le contraire. Leonora R. a poignardé son mari, Juan, après avoir découvert des photos compromettantes sur son téléphone. Sur les images, on peut voir l’homme faire l’amour avec une femme. Devant les faits, Leonora n’a pas laissé le temps à Juan de s’expliquer et l’a poignardé à plusieurs reprises.

Crédit photo : iStock

Par chance, Juan a réussi à prendre le couteau des mains à sa femme et a eu le temps de clarifier la situation. En réalité, l’homme n’a pas fait l’amour avec une autre femme puisque la personne que l’on voit sur les images n’est autre que Leonora quand elle était plus jeune. Si cette dernière ne s’est pas reconnue tout de suite sur les photos, c’est parce qu’elle était plus mince, maquillée et plus jeune, comme l’explique le site Koha.

Elle poignarde son mari à plusieurs reprises

Suspicieuse, Leonora a demandé à Juan comment il avait eu ces photos, sachant qu’il n’y avait pas de téléphone portable à l’époque où ils se sont rencontrés. Selon CNEWS, l'homme aurait retrouvé les clichés dans un vieil e-mail et aurait décidé de sauvegarder les photos sur son téléphone en souvenir.

Si le couple a trouvé une explication à ce conflit, la police est rapidement arrivée sur les lieux, alertée par les voisins qui ont entendu des cris et suspecté des violences conjugales. Sur place, les policiers ont découvert Juan blessé, poignardé à différents endroits du corps, dont les jambes et les bras.

Leonora a immédiatement été placée en détention et devra rester derrière les barreaux jusqu’à son procès, dont la date n’a pas encore été fixée. De son côté, Juan a été hospitalisé et il devrait se rétablir complètement. La jalousie est un fléau qui peut toucher de nombreux couples, comme cette femme qui interdit à son mari de sortir de leur domicile car il est “trop beau”, ou cette autre femme qui fait passer son mari au détecteur de mensonges tous les jours, par jalousie. Si Leonora n’est donc pas la seule femme à être jalouse, elle a gravement blessé son mari, qui ne devrait pas la pardonner de sitôt.