Chine : les touristes peuvent nourrir un homme déguisé en singe, il est payé plus de 1200 euros par mois

En Chine, un homme déguisé en singe est devenu une réelle attraction, attirant des touristes qui le nourrissent de bananes et de… nouilles.

Les images sont totalement insolites ! Un gars déguisé en singe reçoit la visite d’enfants et d’adultes fascinés. Ces derniers le nourrissent de bananes et de nouilles tandis que la tête du faux primate passe par un trou dans des rochers !

Si la scène paraît délirante, elle mérite toutefois une explication bien plus censée. Ce type déguisé en singe n’est pas un artiste de rue lambda. Il est le protagoniste d’une attraction orchestrée par le Taihang Wuzhishan Scenic Area, qui est un centre de d’exposition scénique située à Hebei en Chine.

Crédit photo : Douyin

La scène n’est autre que l’incarnation d’un mythe très célèbre de la culture littéraire chinoise : Sun Wukong. Ce dernier est, à proprement parler, le “Roi des Singes”, et est l’un des personnages fictifs les plus emblématiques de la littérature classique chinoise.

Doué de parole et de conscience, il est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires, mais également son naturel espiègle et son passé de trouble-fête. Dans son histoire, Sun Wukong a été piégé dans les rochers d’une chaîne de montagnes par les Dieux, acceptant alors les offrandes. En bref, c’est un sacré personnage !

Une attraction insolite

C’est ainsi que les touristes peuvent aller à sa rencontre alors que sa tête passe à travers des rochers. On le voit être nourri de bananes et de… nouilles ! Le singe peut également se prélasser tranquillement dans un hamac et même rapporter la nourriture chez lui.

Crédit photo : Douyin

Ainsi, le centre d’exposition a annoncé rechercher une troisième personne capable d’incarner le célèbre singe. L’annonce d’emploi est rapidement devenue virale alors que les images ont commencé à circuler. Depuis le 8 janvier dernier, les touristes peuvent gratuitement découvrir cette attraction, et ce jusqu’au 8 février.

Naturellement, le poste ne demande aucune qualification particulière. Il faut seulement être facile avec le public et joueur, tout en ayant quelques talents de comédiens. Un job rémunéré plus de 1200 euros par mois.