Japon : les bus scolaires relookés à l'effigie des personnages de la pop culture pour améliorer le bien-être des écoliers

Aller à l’école n’est pas toujours la joie pour des millions d’enfants à travers le monde. Sauf peut-être pour les écoliers japonais dont les bus scolaires sont décorés à l’effigie de personnages de la pop culture. De quoi leur donner envie d’embarquer illico.

Crédit : tuti.photography

Quoi de mieux pour les écoliers du Japon que d’aller à l’école à bord d’un bus transformé en Pikachu, Snoopy, Hello Kitty, en chat géant ou en chien ?

C’est l’idée originale et créative qu’ont eu des sociétés de transports japonaises. Ces dernières n’ont pas hésité à remodeler et réinventer leurs véhicules de transport pour en faire des bus insolites et originaux.

Des bus scolaires décorés pour les écoliers

Crédit : @secret_222

Les décors sont très réussis et la plupart sont en relief. Les sociétés ont fait un effort pour rendre magique un moment qui est souvent angoissant pour une grande partie des enfants.

Par exemple, d’après un rapport de l’Unicef, 44% des élèves sondés en France ont déjà été stressés au point d’avoir mal au ventre avant d’aller en cours. Une situation dramatique qui n’est pas exclusive à notre pays.

Par ailleurs, ces divers sociétés ont mis en avant la culture locale japonaise qui fait la part belle à l’enfance, la mignonnerie et l’imagination. Une méthode intelligente et originale qui doit amuser beaucoup de petits japonais.

Crédit : @Taise5300

Crédit : rushi101

Crédit : Japan Entertainment

Crédit : paolo20080823

Crédit : takayma0215

Crédit : macoco_macoyuka