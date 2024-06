Flashé à plus de 100 km/h au dessus de la limitation de vitesse... il peint sa voiture pour échapper aux gendarmes

Près de Montpellier, un homme au volant d’une Porsche vert pomme a récemment été flashé pour un excès de vitesse important. Mais le jour de sa convocation à la gendarmerie, il est arrivé avec… une Porsche grise.

Le dimanche 2 juin, dans l’après-midi, un automobiliste a été contrôlé pour excès de vitesse. L’homme roulait à 188 km/h sur une route limitée à 80 km/h près de Cournonsec, au sud-ouest de Montpellier. Le chauffard a été repéré par des gendarmes du peloton autoroutier de Poussan, qui utilisaient des jumelles. Ces derniers lui ont fait signe de s’arrêter, mais l’homme a continué sa route.

Surpris par la vitesse de l’automobiliste, les gendarmes n’ont pas réussi à l’intercepter ni à relever la plaque d’immatriculation du véhicule. Cependant, ils ont retenu que la voiture était une Porsche 911 de couleur vert pomme, un modèle qui ne passe pas inaperçu et facile à retrouver.

Il peint sa voiture en gris

Pour retrouver le coupable, les gendarmes ont mené l’enquête jusqu’à identifier un suspect vivant dans le secteur. Le quadragénaire a été convoqué à la gendarmerie. Cependant, il est arrivé au poste avec une Porsche de couleur… grise. Il a également affirmé avoir un alibi puisque selon lui, il avait crevé un pneu et sa voiture était immobilisée ce jour-là.

Malgré leurs doutes, les forces de l’ordre ont continué d’enquêter. En faisant le tour de la Porsche, ils ont remarqué des traces de l’ancienne couleur verte sous la peinture grise, à différents endroits de la carrosserie. En plus de cela, ce véhicule venait de passer son contrôle technique la semaine précédant l’arrestation. Les gendarmes ont contacté la personne qui a vérifié la voiture, et celle-ci a affirmé qu’elle était de couleur verte.

Face à ces arguments, l’homme a finalement avoué qu’il était l’automobiliste responsable de l’excès de vitesse. En revanche, il a affirmé qu’il n’avait pas vu les signes des policiers lui demandant de s’arrêter, ce qui lui a valu d'être accusé de refus d’obtempérer aggravé et de mise en danger de la vie d’autrui.

La Porsche a été placée à la fourrière et un procès aura lieu en octobre prochain au tribunal judiciaire de Montpellier. L’automobiliste risque de nombreuses sanctions. Un excès de vitesse supérieur à 50 km/h engendre une perte de 6 points sur le permis de conduire et jusqu’à 1 300 euros d’amende. Les autorités peuvent également suspendre le permis du quadragénaire et confisquer son véhicule. Le refus d’obtempérer et la mise en danger de la vie d’autrui sont quant à eux puni de 15 000 euros d’amende, ainsi que de un et deux ans de prison.