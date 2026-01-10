Furieux de recevoir la monnaie en petites pièces, le client d'un bar casse les dents du serveur

À Annecy, en Haute-Savoie, un homme a été condamné à cinq mois de prison ferme après avoir violemment frappé un serveur, parce qu’il n’aurait pas apprécié avoir reçu de la monnaie, sur son billet de 50 euros, en petites pièces.

L’argent, ça reste de l’argent, quelle que soit sa forme. Seulement voilà, certains n’ont pas vraiment d’appétence pour les petites pièces, surtout quand ils ont lâché un gros billet. En août 2024, une buvette animée d’Annecy (Haute-Savoie) a été le théâtre d’une violente agression de la part d’un client.

Selon Le Dauphiné Libéré, l’origine de l’agression résiderait dans une simple transaction. Un client décide de régler sa consommation à 3,50 euros avec un billet de 50 euros. Seulement voilà, faute de monnaie suffisante, le serveur restitue la somme en petites pièces, quitte à vider sa caisse.

Crédit photo : iStock

Une monnaie inadmissible pour le client qui désapprouve et manifeste son mécontentement. Après avoir violemment frappé sur le comptoir, il s’est approché de la caisse pour récupérer son billet, rencontrant sur son chemin le serveur qui tente de l’en empêcher de manière instinctive. Le client laisse partir son coup en plein visage.

Plusieurs dents cassés

Le serveur, âgé de 21 ans, souffre d’une fracture médiane de la mâchoire, et perd quelques dents. Il doit porter un dentier. Bien évidemment, il porte plainte, déclenchant une procédure judiciaire qui a connu son dénouement ce vendredi 9 janvier lors d’un procès.

Crédit photo : iStock

L’auteur des faits, absent lors de l’audience et au casier judiciaire déjà bien fourni pour de multiples violences, a finalement été condamné à cinq mois de prison ferme.

Cette affaire illustre une violence devenue tristement fréquente dans les métiers de la restauration et du service. Les serveurs sont en première ligne, exposés à l’agressivité de clients frustrés, alcoolisés ou impatients.