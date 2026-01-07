Tragédie à Crans-Montana : un avocat dénonce une « destruction de preuves » de la part des gérants du bar

Selon un avocat, des preuves concernant l’incendie survenu à Crans-Montana auraient été détruites. Explications.



Nouveau rebondissement dans la tragédie qui marque déjà ce début d’année. Pour rappel, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026, le bar Constellation à Crans-Montana (Suisse) a pris feu subitement. Ce dramatique incendie a causé la mort de 40 personnes (dont des mineurs pour la plupart) et fait 119 blessés.

Selon l’avocat Romain Jordan qui défend des victimes suisses dans ce dossier, les gérants du bar - ou un proche - auraient détruit des preuves préjudiciables alors qu’une enquête est en cours. À l’occasion d’une interview sur France Info accordée ce 7 janvier 2026, ce dernier dénonce les faits :

"Au petit matin, alors que l’établissement était encore en feu, des exploitants du bar Le Constellation, ou quelqu’un qui leur est proche a suspendu l’accès aux pages Facebook, à tous les réseaux sociaux de l’établissement où figuraient des photos, des vidéos de la soirée", a-t-il déclaré avant d’ajouter : "Ça démontre bien qu’il y avait une conscience d’un problème et qu’on a cherché à le minimiser."

Crédit : IStock

Une vidéo qui interpelle

L’une des vidéos diffusées à la télévision suisse, datant de 2019, montrait un serveur du bar Constellation qui s’inquiétait d’un feu sur le plafond en mousse lors d’un réveillon :

"Cette vidéo est sidérante. Cela souligne qu’il y avait une conscience de ce risque et que possiblement ce risque a été accepté", rappelle l’avocat. Si vous avez connaissance d’un risque et que vous acceptez de le prendre à ce moment-là, vous n’êtes plus victime de négligence, mais victime d’une forme d’intention d’homicide."



Crédit : Google

Qui est le coupable ?

De son côté, la commune de Crans-Montana a exprimé ce mardi 6 janvier des regrets après avoir constaté que le bar Constellation n’avait pas été suffisamment contrôlé : en effet, seule une inspection a eu lieu entre 2020 et 2025, selon la municipalité.

À ce sujet, l’avocat est formel : "Cinq ans, ce n’est pas par manque de moyens. La commune de Crans-Montana est une commune riche. Il y a une incompréhension, une sidération, une consternation complète du côté des familles à cet égard." La mairie ne nie pas ses responsabilités.

Affaire à suivre…