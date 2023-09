Gironde : elle trouve un oeuf géant et a une surprise en découvrant ce qu'il contient

Une agricultrice bio originaire de Gironde a eu la grande surprise de découvrir un œuf bien plus gros que la moyenne dans son jardin. Elle a voulu découvrir par elle-même ce qu’il renfermait.

Début septembre, Anne Berbain, agricultrice bio installée à Francs, est partie ramasser les œufs de ses poules lorsqu’elle en a découvert un très différent.

L'œuf en question était plus gros que les autres. Il pesait 184 grammes, soit trois fois plus que le poids moyen d’un œuf typique qui oscille autour de 55 à 65 grammes, renseignent nos confrères du Figaro. « Quand j’ai ramassé les œufs, j’ai vu cet œuf énorme. Je l’ai amené sur le marché pour le montrer car j'étais super fière de cet œuf-là et c'était quand même surprenant », admet l’agricultrice.

Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’elle en voit un de cette taille. Cela fait deux fois depuis le début de l’année que Anne Berbain ramasse un œuf géant.

Le record de l’oeuf le plus gros de la région

Après avoir montré fièrement son œuf sur le marché, Anne Berbain a voulu découvrir ce qu’il renfermait. La première fois, elle n’en avait pas eu l’occasion car elle avait offert son œuf à ses « deux clients les plus fidèles ».

Crédit photo : Couleur/ Pixabay

« Quand ils l’ont cassé, ils ont vu qu’il y avait un autre œuf à l’intérieur. Cette fois-ci, j’attendais donc de voir ça, car c’est excessivement rare, je n’en avais jamais eu ! », explique l’agricultrice. En effet, à l’ouverture de ce nouvel oeuf géant, Anne Berbain a pu constater à son tour qu’il y avait bien un deuxième oeuf plus petit à l'intérieur en plus de l’habituel jaune et blanc.

Avec ces 184 grammes, Anne Berbain pourrait tenir là le record de l'œuf le plus gros du département, voire même de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais Anne Berbain est encore bien loin du record du monde, enregistré aux États-Unis, dans le New Jersey. Un œuf de 454 grammes avait été pondu par une poule en 1956.