Les clients viennent en masse pour aider un agriculteur à replanter 10 000 melons décimés par le gel

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, un agriculteur a été victime du gel tardif : les 10 000 pieds de melons qu’il avait plantés ont été décimés par les températures négatives. Heureusement, il a pu compter sur de nombreux bénévoles venus l’aider à replanter ses cultures.

La période printanière est toujours délicate pour les agriculteurs. Alors que les températures remontent à nouveau, les risques de gelées ne sont pas totalement écartés. Ainsi, le printemps revient et tandis que les premiers bourgeons apparaissent, le gel est de retour quelques semaines plus tard. Dévastateur, il détruit toutes les cultures, au grand désespoir des agriculteurs.

C’est ce qui est arrivé à Elie Richaud, agriculteur avec son père dans une petite exploitation de Saint-Michel-l’Observatoire située à plus de 400 mètres d’altitude, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elie Richaud a perdu 95% de ses plantations à cause du gel. Début avril, il avait planté 6 000 pieds de melons et avait continué la semaine dernière en ajoutant 10 000 pieds supplémentaires. Malheureusement, malgré la présence de serres, la quasi-totalité des cultures a été détruite à cause des températures négatives.

“On a eu - 3 degrés dimanche matin et surtout, c’est le vent qui les a affaiblis en journée parce qu’on a eu beaucoup, beaucoup de vent quand on a planté et quand on a couvert. Les Saints de Glace, c’est pour les jardiniers, les particuliers, pas pour nous. Comment voulez-vous que l’on attende mi-mai pour commencer les plantations ? Si je plante des melons au mois de mai, je les récolte fin juillet ou début août, mais les consommateurs veulent des melons début juillet”, a expliqué Elie Richaud à France 3.

Crédit photo : iStock

Un appel à l’aide entendu

Ce mercredi 24 avril, l’agriculteur a lancé un appel à la solidarité en demandant à ses clients de l’aider pour replanter ses 10 000 melons.

“Il va falloir arracher et replanter avec la présence des serres, donc de façon manuelle, et cela va prendre trois jours pour quatre personnes. Il y a 59 rangées de plants donc si on a une cinquantaine de bénévoles pour nous aider, cela va prendre seulement deux heures en tout, et pour nous ce gain de temps est considérable. Plus on est nombreux, plus ça ira vite et plus ça nous soulagera, nous en tant qu’exploitant, parce qu’on a beaucoup de travail”, a confié Elie.

Crédit photo : Les Maraîchers Richaud / Facebook

Heureusement, l’appel d’Elie a été entendu et entre 40 et 50 personnes volontaires se sont rendues sur place ce samedi 27 avril. Sur place, les bénévoles ont été chouchoutés puisqu’ils ont reçu à manger et à boire et ont pu repartir avec des fraises.

“Ils étaient de tous âges, de tous horizons et ont été merveilleux. Une belle preuve de solidarité, d’humanité, d’entraide et de partage, le tout dans une ambiance très agréable et détendue. Nul doute que ces melons auront une saveur particulière”, peut-on lire sur la page Facebook des Maraîchers Richaud.

Grâce à cette belle mobilisation, 9 800 melons ont été replantés.