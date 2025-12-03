Il court 20 km pour dessiner un logo de Decathlon géant et obtenir un stage... et essuie un refus

À Strasbourg, un étudiant a décidé de courir 20 km pour tracer le logo de Decathlon avec son GPS, dans le but de décrocher une alternance dans l’entreprise. Malgré sa candidature originale, il a essuyé un refus.

Quand on veut décrocher un emploi ou une alternance, tous les moyens sont bons pour se faire remarquer, et Thibaud Le Gal l’a bien compris. Cet étudiant en management de l’innovation et de la créativité souhaitait décrocher une alternance chez Decathlon. Pour cela, il a employé les grands moyens.

Thibaud Le Gal a utilisé le GPS drawing, une activité qui consiste à parcourir une certaine distance pour tracer un dessin à l’aide de son GPS. C’est ce qu’a fait cette femme qui a couru 20 kilomètres pour dessiner le mot “alternance” avec son GPS dans le but de décrocher un contrat, ou encore de ce couple de cyclistes qui a dessiné un vélo géant de 970 kilomètres afin de sensibiliser à l’environnement.

Une course de 20 kilomètres

Pour obtenir son alternance chez Decathlon, Thibaud Le Gal a décidé de faire la même chose. Pour cela, il a couru 20 kilomètres dans Strasbourg dans le but de tracer le logo de Decathlon avec son GPS, représenté sur l'application Strava, comme le rapporte La Dépêche.

Crédit photo : Thibaud Le Gal / LinkedIn

Malheureusement, sa démarche n’a pas porté ses fruits puisqu’il a reçu un refus automatique de l’enseigne.

“Tracer le logo de Decathlon et se prendre un refus automatique, c’est fait ! Promis Decathlon, je ne vous en veux pas. Si j’en parle ici, c’est parce que l’innovation, c’est ça : on teste, on échoue, on apprend… et on rebondit encore plus fort” a-t-il déclaré sur LinkedIn.

Un buzz sur les réseaux sociaux

Si l’étudiant ne pourra donc pas faire son alternance à Decathlon, sa candidature a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, son récit sur LinkedIn a récolté plus de 8 000 likes.

Ainsi, Thibaud Le Gal a profité de cette visibilité pour afficher son CV. Nul doute que sa démarche séduira une autre entreprise qui acceptera de le prendre en alternance.