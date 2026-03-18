Hittler vs. Zielinski, les noms de ces candidats, qui s'affrontent aux municipales dans l'Aube, font le buzz

Le deuxième tour des élections municipales propose un duel immonde en raison des noms pour le moins surprenants des deux prétendants. Précisions.

Les passants ont certainement dû croire à une mauvaise blague, en lisant les affiches de campagne.

Hittler face à Zielinski : voici le duel improbable du second tour des élections municipales dans la commune d'Arcis-sur-Aube, située en région Grand Est. Vous l'aurez deviné, contrairement aux apparences, les habitants de cette petite ville, peuplée d'environ 2 700 âmes, n'auront pas le choix entre le dictateur nazi de sinistre mémoire et l'actuel président ukrainien, mais bien entre deux candidats aux noms étonnants.

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Hittler contre Zielinski, l'improbable duel du 2nd tour des municipales dans une commune de l'Aube

Charles Hittler et Antoine Renault-Zielinski s'affronteront en effet dimanche prochain pour l'obtention de la mairie d'Arcis, dans le cadre d'une triangulaire, à laquelle prendra part également Annie Soucat.

Les deux candidats, aux célèbres homonymes, se sont qualifiés en obtenant respectivement 37,81 % et 29,99 % des voix au premier tour, contre 32,20 % pour la liste de Mme Soucat.

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Bien conscients de porter des patronymes hors du commun - ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des médias nationaux -, les deux prétendants n'ont toutefois jamais joué sur cet aspect insolite. Bien au contraire.

Ces derniers entendent séduire leur électorat avec des projets concrets, reposant sur deux stratégies totalement différentes.

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Maire sortant, Charles Hittler, qui mène la liste « Agissons ensemble pour Arcis », brigue ainsi un nouveau mandat en mettant en avant son bilan, ainsi que son expérience en tant que premier édile. L'important, selon lui, étant de « renforcer les liens entre les habitants et leur sécurité ».

Exerçant le métier d'entrepreneur, Antoine Renault-Zielinski, qui dirige la liste « Arcis-sur-Aube Passionnément », souhaite en revanche s'investir dans la redynamisation économique de la commune. Une orientation politique qui passe notamment par « un soutien au tourisme rural, authentique et respectueux des territoires ».

Lequel des deux projets convaincra le plus les électeurs ? Verdict le 22 mars.