2 randonneurs font l'amour dans la montagne... sans savoir qu'ils sont filmés par une webcam

Direction les Alpes suisses, où un couple s’est offert un moment d’intimité au sommet d’une montagne. Le hic ? Leurs ébats ont été filmés en direct par une… webcam !

S’adonner aux plaisirs de la chair dans un cadre idyllique est plus que tentant. Néanmoins, ce scénario peut prendre une tournure inattendue, notamment en pleine nature.

Récemment, deux amoureux en ont fait l’expérience. Ils ont décidé de faire l’amour en haut d’une montagne en Suisse, sans savoir qu’ils étaient filmés en direct.

Crédit Photo : iStock

Ils font l’amour au sommet d’une montagne

Cette scène s’est déroulée le mercredi 8 avril au sommet de Faulhorn, dans les Alpes bernoises, à 2 681 mètres d’altitude, rapporte le journal suisse 20 Minutes.

Au cours de la matinée, deux randonneurs se sont octroyé une pause sur la terrasse d’un hôtel situé à proximité, qui rouvrira ses portes cet été.

Crédit Photo : HôtelFaulhorn

Entourés par un paysage digne d’une carte postale, les marcheurs ont eu l’idée d’avoir un rapport charnel en pleine nature.

Baignés de soleil et sous un ciel bleu, ils ont retiré leur combinaison et fait leur petite affaire, loin des regards. Enfin, ça, c’est ce qu’ils croyaient…

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Leurs ébats diffusés en direct

Comme le précisent nos confrères, les ébats ont été capturés par une webcam installée près de l’établissement. Celle-ci filme sans interruption le panorama et en diffuse les images sur internet.

Crédit Photo : faulhorn.roundshot.com

Pour l’instant, on ignore combien d’internautes connectés ont assisté à cette séquence, pour le moins privée. Cependant, une personne a surpris, malgré elle, les deux tourtereaux en pleine action.

« Je voulais simplement vérifier la météo et voir comment était la neige », a-t-elle écrit, citée par le média.

Avant d’ajouter :

« J’ai d’abord ri, puis je me suis dit : "Il fait un peu froid là-haut !’’».

Crédit Photo : iStock

De son côté, l’administrateur du site de la webcam s’est empressé de supprimer la vidéo d’une dizaine de minutes.

Les principaux concernés peuvent se rassurer : ils étaient impossibles à identifier sur l’enregistrement, leurs visages ayant été automatiquement floutés.