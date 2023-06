Rubik's Cube : il pulvérise le record du monde avec un temps hallucinant

Lors d’une compétition officielle qui s’est tenue en Californie, un joueur a battu le record du monde de Rubik’s Cube en résolvant le casse-tête en seulement 3,134 secondes.

Résoudre un Rubik’s Cube peut prendre beaucoup de temps quand on ne connaît pas la technique, et cette mission peut même s’avérer impossible. Ce n’est pas le cas de certains joueurs qui participent à des compétitions pour tenter de battre les records de Rubik’s Cube.

Crédit photo : @maxfast23

Récemment, la compétition officielle Pride in Long Beach 2023, organisée par la World Cube Association, s’est tenue en Californie. Pour l’occasion, de nombreux joueurs se sont rassemblés pour résoudre des Rubik’s Cube. L’un d’eux, Max Park, a fait sensation. En seulement 3,134 secondes, il a résolu un Rubik’s Cube classique (3x3x3) et a battu le record du monde.

Il bat le record du monde de Rubik’s Cube

Cet exploit est d’autant plus impressionnant que Max souffrait de problèmes de mobilité fine étant enfant et qu'il a été diagnostiqué autiste à l’âge de deux ans.

“Il fut un temps où Max ne pouvait même pas ouvrir de bouteilles d’eau, mais il arrivait à résoudre des Rubik’s Cube. Le Cubing s’est avéré être une bonne thérapie, lui permettant de se socialiser et de renforcer ses compétences”, ont expliqué les parents de Max.

Cette performance incroyable a été filmée et sur les images, on peut voir Max s’échauffer les doigts et les poignets sur un Rubik’s Cube différent avant de découvrir celui qu’il devait résoudre. Avant de commencer, il a eu le droit de prendre quelques secondes pour étudier l’objet, regarder toutes ses faces et préparer les combinaisons à effectuer dans sa tête. Puis, en trois secondes, il a résolu le Rubik’s Cube et les spectateurs impressionnés ont laissé éclater leur admiration.

Plus qu’un seul défi

Max possédait déjà les meilleurs temps sur les Rubik’s Cube de plus grande taille (4x4x4 en 16 secondes, 5x5x5 en 33 secondes et 6x6x6 en moins d’une minute). Pour devenir le meilleur joueur de tous les temps, il lui reste un seul défi : battre le record du monde de 2x2x2, le plus petit des Rubik’s Cube qui possède des faces de 4 carrés.

Ce record est de 0,47 seconde et pour le moment, le meilleur temps de Max est de 2,88 secondes. Il lui reste donc un peu d’entraînement avant de toucher au but.