Il démarre sa voiture en oubliant son bébé sur le toit dans une vidéo surréaliste

Aux États-Unis, une scène surréaliste a été filmée sur le parking d’un magasin. Un père de famille est monté dans sa voiture puis a démarré sans se rendre compte qu’il avait oublié son bébé sur le toit.

Être jeunes parents peut être une expérience éprouvante et malheureusement, des bébés sont parfois victimes d’actes de négligence qui peuvent s’avérer dramatiques. Ce jeune père de famille a en tout cas offert une énorme frayeur à des riverains présents dans un parking.

Crédit photo : Twitter / LovePower_page

En sortant d’un magasin, il est allé à sa voiture pour ranger les courses et tout installé dans la voiture, sauf son bébé posé dans son siège auto, mais sur le toit de la voiture.

Le jeune couple a alors continué comme si de rien n’était et a démarré la voiture, sous les cris des passants qui ont commencé à les alerter. Seulement voilà, pendant que certains cris s’étouffent en vain, d’autres se précipitent pour rattraper la voiture.

Un passant retire le bébé du toit pendant que la voiture roule

Ce n’est que quelques secondes plus tard que le père finit par s’arrêter, juste après qu’un homme venait de retirer le siège auto, avec le bébé dedans, du toit de la voiture. Un réflexe salvateur car si les parents ne s’étaient pas arrêtés, tout le monde imaginait le pire pour le sort de l’enfant.

Miraculeusement, le temps que la voiture était en mouvement, le siège auto n’a pas bougé du toit, alors qu’il est tout de même placé à l’arrière gauche de la voiture et qu’un simple coup de frein aurait pu être fatal.

Dans la vidéo, on peut constater que le jeune père est complètement bouleversé par cet oubli qui aurait pu faire basculer sa vie toute entière. Tout cela, pour quelques secondes d’inattention. Nul doute qu’il se souviendra de l’expérience et veillera à ne plus commettre la même erreur.