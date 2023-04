Sa femme veut faire refaire le nez de leur bébé car elle le trouve laid, il s'emporte et l'insulte violemment

Ce père de famille n’apprécie pas la façon dont sa femme, qui souffre d’anxiété et de dépression post-partum, parle du physique de leur fille, née il y a trois semaines. Las de ses réflexions, l’homme l’a réprimandée avec sévérité.

Depuis son altercation avec sa femme, l’homme a souhaité avoir l’avis des internautes sur Reddit. Il raconte ainsi que depuis la naissance de leur second enfant, une fille de trois semaines, sa femme est en dépression post-partum.

« Notre premier enfant, notre fils, lui ressemble beaucoup. En fait, si vous regardez les photos de bébé de ma femme, elles ressemblent presque exactement aux photos de bébé de notre fils. Et ma femme est belle, donc mon fils est sacrément mignon aussi », écrit le papa.

Mais il semblerait que la maman ait un problème avec le physique de leur fille qu’elle ne trouve pas aussi jolie qu’elle ou que son fils. La maman regrette même que son bébé ait hérité des traits de son papa.

« Voici certaines des choses que ma femme a dit à notre petite fille : ‘Ne t'inquiète pas, je vais te faire refaire le nez dès que tu seras plus grande’. ‘J'aurais aimé que tu aies plus de mes gènes. Ma famille est belle et toutes les femmes sont intemporelles. La famille de ton père, pas tellement” ». Des commentaires difficiles à entendre pour le papa.

Les internautes soutiennent largement le papa

Le papa précise qu’il encaissait gentiment avant de craquer complètement face aux remarques démoralisantes de sa femme. « Jusqu'à hier, j'adoptais une approche plus douce avec des commentaires comme - ‘ok sois gentille” et ‘ok relax’, mais aujourd'hui j'en ai eu assez et je lui ai crié dessus pendant environ cinq minutes d'affilée, et j'ai beaucoup juré aussi ».

L’homme lui reproche de faire des commentaires sur l’apparence de leur fille, tout comme sa mère à elle lui faisait. Il ne supporte plus toutes ses remarques désobligeantes et le lui a fait savoir.

Il raconte que depuis leur dispute, sa femme et lui n’ont pas reparlé de cet événement. Bien qu’il regrette de s’être emporté, il ne regrette pas d'avoir vidé son sac et garde à l’esprit la dépression de sa femme qui selon lui, ne justifie pas de tels commentaires insultants.

Les internautes ont pris en masse position pour le papa et saluent sa prise de parole. Ils reprochent par ailleurs le comportement toxique de sa femme et conseillent au papa de l’aider ou de s’en éloigner pour ne pas causer de tort à leur fille.