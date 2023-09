Un homme reçoit le soutien des internautes après avoir embarqué dans l'avion sans sa femme

Sur Reddit, un homme s’est attiré la sympathie d’un grand nombre d’internautes après avoir embarqué dans l’avion sans sa femme.

Et vous, monteriez-vous à bord d’un avion sans votre partenaire s’il était en retard ? Face à cette situation, cet homme originaire du nord-ouest du Pacifique a fait le choix d’embarquer sans sa compagne.

Crédit photo : iStock

Ce dernier explique son geste dans un long message publié sur le forum Reddit. Tout a commencé le 1er septembre lorsque l’homme âgé de 47 ans et son épouse «Meg» ont réservé un vol avec escale pour rendre visite à leur fille Jess, qui étudie sur la côte est.

«Nous sommes descendus de l’avion à 9 heures 15 et nous devions embarquer sur le suivant à 9 heures 40», raconte l’auteur du messager. En d’autres termes, le couple n’avait que 25 minutes pour se présenter devant la porte d’embarquement.

Par chance, les deux époux ont réussi à se rendre sur les lieux quinze minutes avant l’ouverture des portes. Le hic ? Meg, qui n’est pas la mère biologique de Jess, a eu envie de boire un café.

De son côté, son compagnon lui a proposé de lui chercher la boisson chaude dans un magasin situé près du terminal : «Elle m’a répondu : "Non, je veux un Starbucks"». Or, l’enseigne se trouvait de l’autre côté de l’aéroport.

Crédit photo : Shutterstock

Le café de la discorde

Contre toute attente, la femme a décidé d’y aller malgré les supplications de son mari. Alors que les minutes défilaient à la vitesse de l'éclair, son mari a tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, sans succès.

«Elle a répondu au bout du troisième appel et m'a dit qu'elle était en route (…) Je lui ai dit que l'embarquement était presque terminé et qu'elle devait se dépêcher», a écrit le quadragénaire.

Finalement, il a décidé d’embarquer sans sa femme lorsqu’une hôtesse lui a indiqué que les portes étaient sur le point de fermer. Une fois à bord, sa femme l'a rappelé, mais il était malheureusement trop tard.

Crédit photo : iStock

Comme le précise le Daily Mail, Meg a demandé à son mari de descendre de l’avion pour rester avec elle. Mais le passager s’est montré intransigeant et a conseillé à son épouse de prendre le vol suivant.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que retrouvailles entre le couple étaient plutôt glaciales : «Elle ne m’a pas adressé la parole durant le séjour, et maintenant que nous sommes rentrés, elle me fait la tête et me traite d’enfoiré. Suis-je l’enfoiré de l’histoire».

Les internautes prennent la défense de l’homme

Dans les commentaires, les internautes se sont empressés de prendre la défense du père de famille. Certains d’entre eux ont notamment pointé du doigt le comportement jugé «égoïste» et «immature» de son épouse.

«Vous n’êtes pas en tort», «Elle est irrespectueuse, elle pense que tout le monde doit et peut l’attendre», «Elle veut vous faire culpabiliser», «Votre femme agit comme une enfant immature», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Dans son message, l’homme explique que ce n’est pas la première fois que sa compagne agit de cette façon. Il y a an, ces derniers ont raté leur vol car Meg ne s’était pas réveillée à temps.